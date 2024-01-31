“السّنافر” يُوقفون سلسلة النّتائج الإيجابية لِاتحاد العاصمة

وضع شباب قسنطينة مساء الأربعاء حدّا، لِسلسلة طويلة من عدم الخسارة لِاتحاد العاصمة.

وفاز شباب قسنطينة بِنتيجة (1-2) على مُضيّفه اتحاد العاصمة، في مباراة متأخّرة عن الجولة التاسعة، احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم السّاحة الطيب بودربال.

وسجّل ثنائية “السّنافر” كلّ من: المهاجمَين: عبد النور بلحسيني في الدقيقة الـ 60، وإبراهيم ديب من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 80. بينما أمضى توقيع “سوسطارة” لاعب خط الوسط أكرم جحنيط في الدقيقة الـ 87.

ورفع بلحسيني غلّته إلى 3 أهداف في البطولة الوطنية، نظير 9 أهداف لِزميله ديب، وهدفَين لِمُنافسهما جحنيط.

وقبل هذه المباراة، لعب اتحاد العاصمة 12 مواجهة في البطولة الوطنية وكأس “الكاف”، ولم يسقط خلالها في فخّ الخسارة. وبِالمُقابل، استعاد شباب قسنطينة نغمة الانتصارات، بعد لقاءَين بِلا فوز.

وتجمّد اتحاد العاصمة في المركز الـ 4 بِرصيد 26 نقطة، في حين صعد شباب قسنطينة إلى المركز الـ 5 بِمجموع 24 نقطة.