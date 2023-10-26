السّويد لن تطرد المتطرّف الذي أحرق القرآن بالرّغم من قرار ترحيله

قالت وكالة الهجرة السويدية يوم الخميس، 26 أكتوبر، أنها قررت ترحيل العراقي المتطرف سلوان موميكا الذي قام بإحراق القرآن الكريم في عديد المرات، لكنها قالت إن الأمر لن ينفذ لأن موميكا يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب في وطنه.

قالت وكالة الهجرة السّويدية يوم الخميس، 26 أكتوبر، أنها قررت ترحيل العراقي المتطرف سلوان موميكا الذي قام بإحراق القرآن الكريم في عديد المرات، لكّنها قالت إن الأمر لن ينفذ لأن موميكا يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب في وطنه.

وحسب ما ذكرته وكالة “رويترز“، فقال متحدث باسم مصلحة الهجرة السويدية “بالأمس قّررت وكالة الهجرة سحب وضعه وتصريح إقامته وقرّرت ترحيله”. والسبب حسب ذات المصدر هو تقديم سلوان موميكا لمعلومات كاذبة بشأن طلبه للإقامة.

المتحدّث باسم مصلحة الهجرة السّويدية قال أن السّويد لا تستطيع تنفيذ أمر الترحيل لأن سلوان موميكا سيواجه خطر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية إذا تم إرساله إلى العراق. لكنه أضاف أنه إذا تغير الوضع سيتم الترحيل.

موميكا، الذي عرف بسبب إقدامه على إحراق القرآن الكريم في عديد المرات، وفي تعليق له على القرار قال لإحدى الإذاعات السويدية “لن أغادر السويد. سأعيش وأموت في السويد. لقد ارتكبت مصلحة الهجرة السويدية خطأً فادحاً. أظن أن هناك دوافع سياسية خفية وراء هذا القرار. سأقدم طعنا”.