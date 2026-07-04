السّيلياك… المرضى في رحلة بحث عن “غذائهم”

نقص المُنتجات وقلتها في المحلات

رغم توجه العديد من المؤسسات الاقتصادية في الجزائر مؤخرا، لإنتاج أغذية خالية من مادة الغلوتين موجهة لمرضى الداء البطني (السيلياك)، ومع انخراط كثير من الخواص والأفراد في عرض هذه المنتجات، خاصة الحلويات والمعجنات، ومع ذلك لا يزال مرضى السيلياك، يجدون صعوبات متزايدة في الحصول على غذائهم العلاجي، في ظل ما يعتبرونه “قلة المنتجات الخالية من الغلوتين وارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة الكثير من الأسر البسيطة”.

ويؤكد المرضى أن الالتزام بهذا النظام الغذائي ليس خيارا، بل هو العلاج الوحيد الذي يحميهم من المضاعفات الصحية، ما يجعل أي انقطاع في توفر هذه المواد يمثل تهديدا مباشرا لصحتهم.

وتتمثل أبرز انشغالات المرضى، بحسب جمعية مرضى السيلياك في حديث مع “الشروق”، في النقص المسجل في منتجات الدقيق والخبز والمعجنات والبسكويت الخالي من الغلوتين، سواء في المتاجر الكبرى أم الصيدليات. كما يشتكي المرضى من الأسعار المرتفعة لهذه المنتجات، الأمر الذي يدفع بعض العائلات إلى تقليص استهلاكها أو الاستغناء عنها رغم الحاجة الطبية الملحة إليها، خاصة بالنسبة للأطفال وذوي الدخل المحدود.

وأشار مرضى السيلياك، إلى أنهم أحيانا يقتنون منتجات على أنها خالية من الغلوتين، لكنهم يكتشفون العكس بعد تناولها، ما يتسبب لهم في أضرار صحية، وهذا الانشغال تم التطرق إليه عبر سؤال موجه إلى وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تم الدعوة فيه إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة المنتجات التي تسوق على أنها خالية من الغلوتين. والدعوة إلى تعزيز التحاليل المخبرية وآليات الرقابة للتأكد من مطابقة هذه المواد للمعايير الصحية، حماية للمستهلكين من أي غش قد يعرض صحتهم للخطر.

وتضمنت السؤال أيضا، الدعوة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة أسعار المنتجات الخالية من الغلوتين، ومنع الاحتكار والمضاربة فيها، باعتبارها سلعا أساسية لفئة من المرضى وليست منتجات كمالية. كما شدد على ضرورة ضمان توفرها بشكل منتظم عبر مختلف ولايات الوطن، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر.

ويرى متابعون أن تحسين وضعية مرضى السيلياك يتطلب تنسيقا بين قطاعات التجارة والصحة والصناعة، لتشجيع الإنتاج المحلي، وتشديد الرقابة على الجودة، وضمان تسويق هذه المنتجات بأسعار معقولة. فحق المريض في الحصول على غذاء آمن ومطابق للمعايير الصحية يعد جزءا أساسيا من حقه في العلاج.