السّينما الغربية تُوظّف إبراهيموفيتش لِتصفية حساباتها مع الصّين

عادت السّينما الغربية والفرنسية تحديدا لِممارسة خدع تجاوزها الزمن بِكثير، واستعانت بِنجم كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، زميل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في نادي ميلان آسي الإيطالي.

وشارك إبراهيموفيتش (40 سنة) في فيلم فرنسي تاريخي ساخر، يُنتظر أن يُعرض في قاعات السينما في فيفري 2023. كما أعلن عنه المهاجم السويدي، الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويحمل الفيلم الفرنسي عنوان “أستريكيس وأوبيليكس: إمبراطورية الوسط”، ويروي قصّة بيئتها الصين في العصور الغابرة، حيث يُقْدِم أحد الأمراء المُتعطّشين للسلطة بِانقلاب داخل القصر، ويُدْخِل الإمبراطورة إلى السجن، فتفرّ ابنتهنا إلى بلاد الغال (جزء من بريطانيا) طلبا للمساعدة. وينبري إبراهيموفيتش – الذي يُجسّد دور محارب روماني – لِتقديم يد العون، وتخليص بلاد “كونفوشيوس” من كلّ الشرور!

ولا يحتاج المرء إلى دراسة في النقد السينمائي، لِيكشف مدى بقاء السينما الغربية رهينة لِأفكار استعمارية بالية عفا عنها الزمن. حيث دائما ما تأتي الشرور من الحضارة الشرقية، ثم يأتي “الرّجل الأبيض” في ثوب “المُنقذ”!

في الفيلم السنيمائي الأمريكي الشهير “غريملينز” (أُنتج عام 1984)، تبدأ اللّقطات بِذهاب أمريكي إلى متجر صيني لِشراء هدية عيد نهاية السنة الميلادية لِابنه، ثم يتعرّض لِمتاعب جمّة، والسبب أن الهدية الصينية تنقلب إلى شرّ لا يُطاق داخل بيته!