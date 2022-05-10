“الشاباك” يعتقل امرأة إسرائيلية يشتبه في تهديدها لأسرة رئيس الوزراء

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 65 عاما، يوم الاثنين، للاشتباه في إرسالها رسائل تهديد إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت وعائلته.

وكانت زوجة بينيت وابنه قد تلقيا تهديدات بالقتل عبر ظرف يحوي عياراً نارياً الشهر الماضي.

ووصفت المرأة، وهي من المؤيدين البارزين لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بينيت بأنه “قاتل” و”محتال” و”خائن” على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها نفت إرسالها رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء، وفق صحيفة “هآراتس” الإسرائيلية.

وكشف تحقيق أجرته أجهزة الأمن الإسرائيلية (الشاباك) والشرطة أن دافع المشتبه به لإرسال الرسائل هو عدم رضاها عن تعامل الحكومة مع الوضع السياسي والأمني. وذكر التحقيق أنه قبل إرسال الرسائل، تحدثت المرأة، وهي من سكان مدينة عسقلان الجنوبية، ضد بينيت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أعقاب هذا التهديد، أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه سيزيد من الحراسة والإجراءات الأمنية لعائلة بينيت.

وقال رئيس الوزراء في بيان نشره على صفحته على تويتر “لا ينبغي للصراع السياسي، بغض النظر عن مدى عمقه، أن يتسبب في أعمال عنف وترهيب وتهديدات بالقتل”.