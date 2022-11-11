الشابة يمينة في اعترافات غير مسبوقة لبلال كباش في “60 دقيقة حقيقة” على “الشروق نيوز” !!

فيما يستضيف البرنامج كنزة مرسلي اليوم..

باشر الإعلامي بلال كباش أمس الأربعاء، في تصوير أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجه “60 دقيقة حقيقة”.

حيث تم أمس تصوير حلقة قوية جدا بالتصريحات والاعترافات مع الشابة يمينة باحت فيها الأخيرة باعترافات خاصة لأول مرة، منها سبب وفاة ابنها أمير؟ قصة طلاقها من الممثل علاوة زرماني، قضية التشوه الذي تعرض له وجهها، علاقتها بأبنائها، ردها على منال حدلي وقضايا أخرى كثيرة. هذا ومن المقرر أن يصوّر كباش اليوم حلقة أخرى مع “الباربي” كنزة مرسلي، حيث ينتظر أن تكون الحلقة قوية جدا.