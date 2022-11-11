-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الشروق العربي
فيما يستضيف البرنامج كنزة مرسلي اليوم..

الشابة يمينة في اعترافات غير مسبوقة لبلال كباش في “60 دقيقة حقيقة” على “الشروق نيوز” !!

رابح علاوة
  • 41
  • 0
الشابة يمينة في اعترافات غير مسبوقة لبلال كباش في “60 دقيقة حقيقة” على “الشروق نيوز” !!

باشر الإعلامي بلال كباش أمس الأربعاء، في تصوير أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجه “60 دقيقة حقيقة”.

حيث تم أمس تصوير حلقة قوية جدا بالتصريحات والاعترافات مع الشابة يمينة باحت فيها الأخيرة باعترافات خاصة لأول مرة، منها سبب وفاة ابنها أمير؟ قصة طلاقها من الممثل علاوة زرماني، قضية التشوه الذي تعرض له وجهها، علاقتها بأبنائها، ردها على منال حدلي وقضايا أخرى كثيرة. هذا ومن المقرر أن يصوّر كباش اليوم حلقة أخرى مع “الباربي” كنزة مرسلي، حيث ينتظر أن تكون الحلقة قوية جدا.

مقالات ذات صلة
عودة “لايف المشاهير” بدءا من الأحد.. ورياض بن عمر إلى برنامج “كاربول كاراوكي”!!

عودة “لايف المشاهير” بدءا من الأحد.. ورياض بن عمر إلى برنامج “كاربول كاراوكي”!!

حسان دادي يخضع لعملية جراحية دقيقة بمستشفى باتنة !!

حسان دادي يخضع لعملية جراحية دقيقة بمستشفى باتنة !!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد