الشاب خالد ومحمد منير يجتمعان في عمل خيري

أعلن الفنانان الشاب خالد والمصري محمد منير عن اجتماعهما في عمل خيري لصالح مستشفى 57357، لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان في مصر.

ويعدّ هذا الإعلان العمل الفني الأول الذي يجمع بين النجمين الكبيرين، واللذين لم يُقدّما عملاً مشتركاً من قبل رغم الصداقة الكبيرة التي تجمعهما.

وكان الفنانان قد قدّما في وقتٍ سابق إعلانات لصالح المستشفى، حيث قدّم الشاب خالد في العام 2018 أغنية تمن حياة، في حين قدّم محمد منير أغنية أنت البطل في العام 2019.

يُذكر أنّ مستشفى 57357 الخيري يعتمد في علاج مرضاه على التبرعات والمساهمات، التي تزيد كثيراً خلال شهر رمضان المبارك.