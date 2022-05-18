الشاب خالد يتعرض للاحتيال في مصر

أعلن مطرب الراي الشاب خالد مقاضاة منتج مصري، بعد تعرضه للاحتيال عقب إحيائه حفلا فنيا في القاهرة دون أن يتحصل على أجره كاملا.

وقال الشاب خالد في بيان له على صفحته الرسمية عبر انستغرام أنه بتاريخ 11 سبتمبر 2021 تعاقد على إقامة حفل فني في فندق بمصر لصالح شركة النخيل وتم ايضا التعاقد مع شركة تالنت دابليو التي يمثلها وليد جمال وشهرته جمال منصور

وتابع قائلا “إنه تم اقامة الحفل دون دفع حقوقي المالية وحصولي على أجري كاملا رغم وجود عقد مبرم بيننا الا انه بدا يتماطل ولم يتلزم بالعقد”.

وقال الشاب خالد انه بناء علة ذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بعد ان تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسييقية دون جدوى”.