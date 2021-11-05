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الشاب خالد يثير سخط الجزائريين بصورته رفقة وزير العدل المغربي

نادية شريف
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الشاب خالد يثير سخط الجزائريين بصورته رفقة وزير العدل المغربي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، بكثير من السخط والاستياء صورة جمعت الشاب خالد ووزير العدل المغربي قبيل ساعات من إحيائه حفلا بالمغرب.

وشنّ البعض هجوما شرسا على الشاب خالد، كونه أقدم على إحياء حفل غنائي بالمغرب وأخذ صورة بابتسامة عريضة مع النظام المتورط في جريمة اغتيال 3 جزائريين.

وطالب البعض الآخر بسحب الجنسية الجزائرية منه لأنه لو كان حرا أصيلا حسبهم لما وافق على الغناء في بلد مطبع مع الكيان الصهيوني ونظامه يحاول استفزاز الجزائر بمختلف الوسائل والطرق.

وتزامنت زيارة الشاب خالد لأصيلة رفقة زوجته المغربية وأولاده مع تنظيم فعاليات الدورة الخريفية لموسمها الثقافي الدوليان 42.

ومر الشاب خالد للسلام على محمد بن عيسى، وزير الخارجية الأسبق ورئيس بلدية أصيلة والأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، الذي كان يوجد معه في مكتبه عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، وذلك قبيل انطلاق الندوة الثانية من برنامج جامعة المعتمد في دورتها الـ35، وهي الندوة التي نظمت حول موضوع “أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟”.

وظهر الشاب خالد في عدد من الصور، التي بثها الصحافي المغربي حاتم البطيوي، الذي كان حاضرا مع الوزيرين، على حائطه في ” فيسبوك”.

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