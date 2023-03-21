الشاب خالد يغضب جمهوره بسبب فنانة مغربية!

أعرب جمهور الشاب خالد عن غضبه، بعدما أعلنت فنانة مغربية بأنها تستعد لإطلاق مجموعة أعمال، على رأسها ديو غنائي مع نجم الراي الجزائري.

وقالت الفنانة المغربية خديجة أطلس في تصريح لموقع “le 360” إنها تستعد لإصدار جملة من الأغاني، أربعة بالعامية المغربية، وواحدة بالأمازيغية، إضافة إلى ديو مع الفنان الجزائري “الشاب لعجال” وآخر مع ملك الراي خالد.

وأوضحت أطلس أن مدير أعمال الشاب خالد تواصل معها بعدما استمع الأخير إلى العمل الذي جمعها مع “دي جي حميدة”، والتقت به في السفارة المغربية بباريس، وكان القرار إصدار أغنية تكون مزيجا بين الراي والأمازيغية.

وشن نشطاء هجوما على ملك الراي، محذرين من استغلال التراث الجزائري في الديو الغنائي، كما حصل مع فنانين آخرين في أعمال سابقة.

يذكر أن خديجة أطلس، فنانة مغربية اشتهرت بتأديتها لأغاني الشعبي والراي، وقد أبدت سعادتها بالتعاون مع الشاب خالد لأنها من جمهوره ومحبيه.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نجم الراي للانتقاد، حيث أثار في نوفمبر 2021 سخط متابعيه عندما أحيا حفلا غنائيا بالمغرب وأخذ صورة بابتسامة عريضة مع النظام المتورط في جريمة اغتيال 3 جزائريين.

وطالب البعض بسحب الجنسية الجزائرية منه لأنه لو كان حرا أصيلا حسبهم لما وافق على الغناء في بلد مطبع مع الكيان الصهيوني ونظامه يحاول استفزاز الجزائر بمختلف الوسائل والطرق.