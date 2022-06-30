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الشاب عزو يستغلّ شغفه بالراب في الترويج للسياحة.. والبداية من قلب عنابة

الشروق أونلاين
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الشاب عزو يستغلّ شغفه بالراب في الترويج للسياحة.. والبداية من قلب عنابة
مغني الراب "الشاب عزو"

اختار شاب جزائري، الغناء كي يروّج للسياحة في البلاد، فكانت بدايته من قلب مدينة عنابة في فيديو كليب حقق مشاهدات قياسية في ظرف وجيز. 

الشاب الجزائري “نبيلي عزالدين”، المعروف فنيا باسم “الشاب عزو” جاءته فكرة الترويج للسياحة في مدينة عنابة بتشجيع من أحد الأصدقاء الذي قال له: “يا عزو عنابة ماتت وغير انت لي تحييها”.

وعن الإنطلاقة يقول عزو، الذي يعتبر من قدماء فن الراب، وشارك في مهرجانات وطنية ودولية: “عندما فتحت “اللايف” وبدأت أصور وأتحدث تفاجأت بحب الناس لي، ومن ثمّ تيقنت بضرورة تصوير كل الأحياء ومحاكاة الجمهور للتعريف بكل ما هو جميل”.

الأغنية التي لاقت استحسان شريحة واسعة من الجزائريين تحمل عنوان “عنابة”، وقد لامست عتبة المليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من نشرها على منصة يوتيوب.

وتمتزج إيقاعات الراب بصور ساحرة من طبيعة عنابة العذراء كما يصفها عشاق الرحلات، الذين استهوتهم كلمات الأغنية وطريقة التعريف بتاريخ المدينة العريق وثقافتها.

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