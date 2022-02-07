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الشاب فوضيل: خسرت كل شيء بسبب دعمي لساركوزي!

نادية شريف
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الشاب فوضيل: خسرت كل شيء بسبب دعمي لساركوزي!

كشف مغني الراي الجزائري، الشاب فوضيل لمجلة فرنسية كيف تسبب الدعم الذي قدمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في خسارته لكل شيء.

وخرج فوضيل أثناء حديثه لمجلة “Complément d’Enquête” ، الخميس 3 فيفري الجاري، عن صمته، شارحا كيف تسبب دعمه لساركوزي عام 2007 في سقوطه، مؤكدا بأنه يشعر بالندم دائما لأنه اختار خوض غمار السياسة.

وكان الشاب فوضيل في عز تألقه الفني بفرنسا، حينما قرر دعم ساركوزي الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية، حيث صرح بأن حياته تغيرت جذريا بعد ذلك، تماما مثلما حدث مع كريستيان كلافير وإنريكو ماسياس وآرثر وهنري سلفادور أو حتى جوني هاليداي.

وأضاف الفنان الذي شكل ثلاثيا إلى جانب الشاب خالد ورشيد طه في أغنية “عبد القادر با بوعلام” كيف انحدر إلى الجحيم بعدما اقتنع بأفكار ساركوزي وصار يدعوا الفرنسيين للتصويت لصالحه، لافتا كيف انتهت مسيرته الفنية حينما دخل معترك السياسة.

وقال فوضيل: “ما كان ينبغي أن أقتحم عالم السياسة لأنه ليس مكاني.. لقد كان لذلك عواقب وخيمة علي وعلى أسرتي.. انخفضت مبيعات ألبوماتي.. أصبحت في مزاج سيء.. تلقيت تهديدات بالقتل.. خسرت كل شيء”.

وأضاف: “لقد تلقيت رسائل مجهولة المصدر..تعرض ابني للهجوم عدة مرات بسبب ذلك، ولكي أتمكن من النجاة والخروج من الورطة التي أوقعت نفسي فيها ، لم أجد حلا سوى مغادرة فرنسا والاستقرار في المغرب”.

وأكد الشاب فوضيل الذي يحاول إنعاش مسيرته الفنية حسب المجلة بأنه لن يقحم نفسه في السياسة مجددا، مشددا: “أنا لا ألوم ساركوزي. أنا من ألقيت نفسي في البحر “.

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