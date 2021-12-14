-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
معهد باستور: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في الجزائر
رياضة

الشاب مامي.. من “جيبولي مالي” إلى “جيبولي كأس العرب”!

علي بهلولي
  • 478
  • 0
الشاب مامي.. من “جيبولي مالي” إلى “جيبولي كأس العرب”!

قدّم المطرب ونجم “الرّاي” الجزائري الشاب مامي دعما معنويا للمنتخب الوطني المحلّي لِكرة القدم، عشية مواجهة قطر.

ويتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع فريق قطر مساء هذا الأربعاء، بِرسم نصف نهائي منافسة كأس العرب 2021.

وقال الشاب مامي إن مشوار محلّيي “الخضر” في البطولة العربية جدّ مُشرّف، وذلك في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو بُثّ في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف ابن ولاية سعيدة، حاثّا زملاء بونجاح وبلايلي على مواصلة المستوى الفني العالي، وقال لهم إنكم تمثّلون علم الشهداء، وأشار إلى راية النّجمة والهلال.

ورفع الشاب مامي سقف الطموح عاليا، لمّا وضع الهدف من مشاركة المنتخب المحلّي الجزائري هو إحراز كأس العرب.. على أنغام “جيبولي مالي، ذاك غزالي”!

للذكر، سبق للشاب مامي أن نشّط حفل افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة مالي في مطلع عام 2002.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. بوقرة يتحدث عن وضعية بونجاح وبلايلي ومباراتي المغرب وقطر

بالفيديو.. بوقرة يتحدث عن وضعية بونجاح وبلايلي ومباراتي المغرب وقطر

الفائز بمباراة الجزائر أمام قطر قد يكون بطلا للعرب!

الفائز بمباراة الجزائر أمام قطر قد يكون بطلا للعرب!

مجلس الرياضة الفلسطيني: التطبيع الرياضي للمغرب طعنة في قلب كل عربي حر

مجلس الرياضة الفلسطيني: التطبيع الرياضي للمغرب طعنة في قلب كل عربي حر

“الخضر” يفجرون بيت المنتخب المغربي.. نهاية جيل

“الخضر” يفجرون بيت المنتخب المغربي.. نهاية جيل

لاعبو الجزائر يحتفلون بِالتأهّل مُزيّنين بِالعلم الفلسطيني

لاعبو الجزائر يحتفلون بِالتأهّل مُزيّنين بِالعلم الفلسطيني

محرز يتغنى بهدف يوسف بلايلي ويصفه بـ”المجنون”

محرز يتغنى بهدف يوسف بلايلي ويصفه بـ”المجنون”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد