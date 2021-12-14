الشاب مامي.. من “جيبولي مالي” إلى “جيبولي كأس العرب”!

قدّم المطرب ونجم “الرّاي” الجزائري الشاب مامي دعما معنويا للمنتخب الوطني المحلّي لِكرة القدم، عشية مواجهة قطر.

ويتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع فريق قطر مساء هذا الأربعاء، بِرسم نصف نهائي منافسة كأس العرب 2021.

وقال الشاب مامي إن مشوار محلّيي “الخضر” في البطولة العربية جدّ مُشرّف، وذلك في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو بُثّ في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف ابن ولاية سعيدة، حاثّا زملاء بونجاح وبلايلي على مواصلة المستوى الفني العالي، وقال لهم إنكم تمثّلون علم الشهداء، وأشار إلى راية النّجمة والهلال.

ورفع الشاب مامي سقف الطموح عاليا، لمّا وضع الهدف من مشاركة المنتخب المحلّي الجزائري هو إحراز كأس العرب.. على أنغام “جيبولي مالي، ذاك غزالي”!

للذكر، سبق للشاب مامي أن نشّط حفل افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة مالي في مطلع عام 2002.