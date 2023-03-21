“الشاربات سامة ومسرطنة”.. هذا ما نصحت به حماية المستهلك!

نصحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالابتعاد عن “الشاربات” والاعتماد على العصائر المحضرة منزليا، مؤكدة بأنها سامة ومسرطنة.

ونشرت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك صورا كثيرة لمعشوقة الجزائريين خلال الشهر الفضيل مرفقة بتوضيح للدكتور محمد تناني: “هذه ليست مساحيق ومواد لتنظيف الأرضية من البقع الصعبة وتطهير المنزل.. هذه هي الشاربات بعدة ألوان”.

وأضافت: “أقسم بالله الشاربات شيء بشع وسم ومادة غذائية مسرطنة بإمتياز يخلعوني الناس لي يشربوها والآباء والأمهات لي يدخلوها للبيت في رمضان”.

وأردفت: “الأبشع من ذلك هو القارورات البلاستيكية لي نجهلو مصدرها وأحيانا تكون معبأة في أكياس بلاستيكية مثل الموجودة في الصور أدناه وهذا غير صحي تماما أيضا”.

وتابعت: “أشري زوج حبات قارص وعبيهم للدار، عمل اليوتيوب وشوف طريقة العصير لي تحب واخطيك من الشاربات”.

وانتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع “الشربات” بمختلف الألوان وفي كل مكان، على الأرصفة، وفي الشوارع والأحياء الشعبية، سعيا للربح في رمضان كون هذا المشروب من أساسيات مائدة الإفطار لدى غالبية العائلات.

وبحسب مختصين فإن غالبية البائعين يستخدمون مواد وعصائر مختلفة، مع إضافة كميات كبيرة من السكر والمواد المؤكسدة وكميات كبيرة من الحوامض، إلى جانب المواد الملونة والصبغة والأذواق الاصطناعية، وكلها خطيرة على صحة المستهلكين.

وجاء في تقرير سابق نشره موقع الشروق أنه يتم تعبئة الشاربات في أكياس بلاستيكية غير معقمة إضافة إلى قارورات المياه المعدنية المستعملة التي يتم جلبها من أكياس القمامة يوميا والتي قد تكون ناقلة للأمراض ومختلف أنواع الميكروبات.