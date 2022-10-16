الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يعلن عن 30 ألف زائر 

"صديقان" أفضل "روائي طويل" و"نور شمس" أفضل فيلم خليجي

أعلنت، الأحد، لجان تحكيم الدورة التاسعة لمهرجان الشارقة الدولي لسينما الأطفال والشباب عن الأفلام المتوجة في مختلف التخصصات ونوهت بمستوى بعض الأفلام المشاركة بمنحها جائزة تقديرية تشجيعا للمجهودات التقنية والفنية.

وأعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب – حسب بيان تسلمت الشروق نسخة منه – أنه استقطب خلال ستة أيام من دورته التاسعة أكثر من 30 ألف شخص من زوار ومشاهير وفنانين ومسؤولين وخبراء سينمائيين، ممن أقبلوا على عروضه السينمائية وفعالياته المتنوعة، التي تضمنت أفلاماً محلية وعالمية، وورش عمل فنية شارك فيها كوكبة من خبراء الفن السابع خبراتهم مع جمهور المهرجان، وتناولت مراحل إنتاج الأفلام وأسرار نجاحها.

واختار أعضاء لجان التحكيم الأفلام الفائزة من مجموع 95 فيلماً عرضها المهرجان، فيلم “صديقان” للمخرج براسون تشاترجي الذي توج بجائزة “أفضل فيلم روائي طويل”، بينما حصد فيلم “نور شمس” للمخرجة فايزة أمبه جائزة “أفضل فيلم خليجي قصير”، كما نال فيلم “سلفادور دالي” للمخرج إلديار ماداكيم جائزة “أفضل فيلم روائي دولي قصير”، وحاز فيلم “الموت والسيدة” للمخرجين جيف بيلي ولوسي سترويفر جائزة “أفضل فيلم رسوم متحركة”.

كما فاز فيلم “أكبر منا” للمخرج فلورا فاسور بجائزة “أفضل فيلم وثائقي”، وحصد فيلم “دموع سين” جائزة “أفضل فيلم من صنع الطلبة”، وهو من إخراج كل من: يانيس بلعيد، إليوت بينارد، نيكولا مايور، إتيان مولين، هادريان بينوت، ليزا فيسينتي، وفلبين سينغر، أما جائزة “أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة” فذهبت لفيلم “ضعيف القلب” للمخرج ديلان سكوت، فيما حاز فيلما “قل لا للبلاستيك” للمخرجة آنو شيتري و”سانتال” لسانديب مينالي جائزة “أبطال الاستدامة” التي يقدمها “مجلس شباب أهداف التنمية” في الإمارات.

وقالت جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب وهي تغالب دموعها: “أيام ستة من الإبداع السينمائي عاشها زوار المهرجان، امتزجت فيها مشاعر الحضور عبر عروض استحضرت على شاشات المهرجان إبداعات محلية وعالمية، تعددت في موضوعاتها، إلا أنها اتحدت ثمارها في ترسيخ دور الفنون أداة للتغيير، وعنصراً مؤثراً في مسيرة الأجيال نحو مستقبل أفضل”.

وشكرت بتأثر كبير المشاركين، والداعمين، والشركاء، والمدربين، وأعضاء لجان التحكيم، الذين نتطلع من خلال جهودهم وإسهاماتهم القيمة إلى دورات أخرى من الإبداع والتميز التي رسمها المهرجان، وعروض متجددة يقودها المبدعون الذين سعدنا بتكريم نخبة منهم ضمن فئات المهرجان المتنوعة، والذين رسموا بإبداعهم صورة مشرقة للفن الهادف، ولوحة رائعة لترسيخ دور السينما في تحسين حياة الإنسان، فالسينما مصدر لا ينضب من التحفيز والتأثير الإيجابي في الأطفال والشباب، وقوة فاعلة في إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية المتجددة”.

وشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم الأفلام في المهرجان، والتي ضمت كلاً من: نواف الجناحي وعايدة شلايبفر لفئة “أفلام روائية طويلة”، وهبة حمادة وبثينة الرئيسي لفئة “أفلام خليجية قصيرة”، ومسعود أمرالله آل علي وياسر الياسري لفئة “أفلام روائية دولية قصيرة”، وسارة ولدادة ومريم السركال ولوري غوردون لفئة “أفلام رسوم متحركة”، وأحمد شهاب الدين وسوزان مبوغو لفئة “أفلام وثائقية”، وأمل الدويلة ونادية رحمن لفئة “أفلام من صنع الطلبة”، إضافة إلى تكريم “المحكمين الواعدين”.

وضمت قائمة المكرمين المدربين الذين شاركوا في ورش المهرجان، وهم: محمد الكندي، عدنان البلوشي، صالح اليزيد، حمد نجم، نهلة حمدان، ثريا عبدالله المرزوقي، سحر عبدالله، ايما كريسويل، تايلر سميث، علي غريب، محمود القطان، اليازية طارق، رفيعة الرميثي، البراء محمد، محمد سندي، وفريق أدوار.

وشهدت الدورة التاسعة من المهرجان، التي رفعت شعار “فكر سينما”، عروضاً سينمائية لأول مرة على مستوى العالم والشرق الأوسط والخليج العربي، منها 3 أفلام عرضت للمرة الأولى عالمياً، و30 فيلماً عرضت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 11 عرضاً للمرة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي، إلى جانب تنظيم 34 ورشة عمل تدريبية متخصصة في صناعة السينما، و8 جلسات حوارية تفاعلية قدمها عدد من أبرز المخرجين والمصورين والممثلين العرب والأجانب، ولقاءات حية مع نخبة من نجوم الشاشة العرب والعالميين.