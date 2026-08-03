الشامي ولين الحايك يشعلان المسرح الجنوبي في جرش بأمسية شبابية حاشدة

شهد المسرح الجنوبي في مهرجان جرش للثقافة والفنون، مساء الجمعة، أمسية غنائية شبابية أحياها الفنان السوري الشامي والفنانة اللبنانية لين الحايك، ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت عكس مكانة المهرجان بوصفه منصة تجمع بين الإرث الفني العريق والمواهب العربية الصاعدة.

وجسدت الأمسية شعار الدورة الأربعين “إرث يمتد… وأجيال تلتقي”، إذ منح مهرجان جرش الفنانين الشابين فرصة الوقوف على خشبة المسرح الجنوبي، أحد أبرز المسارح العربية التي احتضنت على مدار عقود كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، في محطة تعد فارقة في مسيرتهما الفنية.

وافتتحت الفنانة اللبنانية لين الحايك الحفل بأغنية “يا سعد”، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، قبل أن تعبر عن سعادتها بتحقيق حلمها بالغناء على المسرح الجنوبي، موجهة الشكر للحضور ومتمنية أن يقضوا معها أمسية مميزة.

وقدمت الحايك خلال وصلتها مجموعة من الأغنيات العربية الطربية والحديثة، من بينها “سألوني الناس”، و”حبيتك تنسيت النوم”، و”كيفك أنت” للسيدة فيروز، حيث ردد الجمهور كلمات الأغاني معها.

كما أدت باقة من الأغاني العاطفية، منها “ليل العاشقين”، و”بتمون”، و”أكتر”، و”أصابك عشق”، و”خلص الدمع”، و”توصى فيه”، و”ما بعرف”، وسط تفاعل واسع من الحضور، قبل أن تنتقل إلى أغنيات “كل اللي لاموني”، و”لو”، و”يا بتفكر يا بتحس”، و”لون عيونك”، التي أبرزت إمكاناتها الصوتية ونالت معها تصفيقًا وهتافات متواصلة.

وقدمت الحايك أيضًا أغنيتها الخاصة “أنت هوي”، التي حظيت باستقبال حار من الجمهور، قبل أن تختتم مشاركتها بأغنية “على بابي واقف قمرين”، التي شاركها الحضور في غنائها، لتودع جمهور جرش معربة عن أملها في لقاءات فنية جديدة على مسارح المهرجان.

ومع صعود الفنان السوري الشامي إلى المسرح، استقبلته الجماهير بحفاوة كبيرة بعد انتظار، واستهل وصلته الغنائية بأغنية “جيناك”، التي رافقها عرض راقص أضفى أجواءً احتفالية على الأمسية.

وأعرب الشامي عن سعادته بالوقوف على المسرح الجنوبي، معتبرًا أن الغناء على خشبة احتضنت كبار الفنانين العرب يمثل محطة مميزة في مسيرته الفنية، كما شكر جمهور جرش على حضوره وتفاعله، وسط هتافات وترحيب كبيرين.

وقدم الشامي خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله، بينها “يا ليل ويا العين”، و”صبرا”، و”دوالي”، و”بتهون”، و”أنا بعدم”، و”بي بي”، قبل أن يواصل الأمسية بأغنيات “كيفو”، و”خدني”، و”ملكة جمال الكون”، و”بفديكي”، و”سميتك سما”، التي ردد الجمهور كلماتها بحماس.

واختتم الفنان السوري الحفل بأغنيته “دكتر”، التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، قبل أن يوجه الشكر للحضور على محبتهم ومشاركتهم الغناء، معربًا عن أمله في لقاءات جديدة تحت أعمدة مدينة جرش الأثرية.

وأكدت الأمسية رسالة مهرجان جرش في دورته الأربعين، التي تقوم على الجمع بين الإرث الفني العريق والأجيال الجديدة، من خلال إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتألق على أحد أهم المسارح العربية، وترسيخ مكانة المهرجان بوصفه منصة للاحتفاء بالإبداع الفني العربي.