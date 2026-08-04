الشامي يحقق إنجازًا جديدًا بعمر 24 عامًا على مسرح “جرش”

كتب الفنان السوري الشامي صفحة جديدة في مسيرته الفنية، بعدما سجل حضوره الأول على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، في أمسية شبابية استثنائية حضرها الآلاف، وحولت المدينة الأثرية إلى مسرح من الحماس والغناء.

ومنذ اللحظة التي اعتلى فيها الخشبة على أنغام أغنية “جيناك”، علت الهتافات وارتفعت أصوات الجمهور الذي استقبله بحفاوة كبيرة، في مشهد عكس الشعبية الواسعة التي بات يحظى بها الشامي في العالم العربي، خصوصًا بين فئة الشباب.

ولم يخفِ الشامي تأثره بهذه اللحظة، معبرًا عن سعادته بالغناء على مسرح وقف عليه كبار نجوم الطرب العربي، مؤكداً أن الوقوف في جرش يمثل محطة استثنائية في مشواره الفني، قبل أن يوجه الشكر للجمهور الأردني على حفاوة الاستقبال.

وأشعل الشامي الأجواء بمجموعة من أنجح أغانيه، من بينها “يا ليل ويا العين”، “صبرا”، “دوالي”، “بتهون”، “أنا بعدم” و*”بي بي”*، بينما لم تتوقف الجماهير عن ترديد الكلمات والتفاعل مع كل أغنية، في واحدة من أكثر أمسيات جرش حيوية هذا العام.

كما قدّم باقة أخرى من أعماله التي حققت انتشارًا واسعًا، أبرزها “كيفو”، “خدني”، “ملكة جمال الكون”، “بفديكي” و*”سميتك سما”*، لتتحول مدرجات المسرح الجنوبي إلى كورال جماهيري ردد الأغاني بصوت واحد.

وشكلت مشاركة الشامي في مهرجان جرش محطة استثنائية في مسيرته الفنية، إذ اعتلى خشبة المسرح الجنوبي وهو في الرابعة والعشرين من عمره، ليُعد من بين أصغر الفنانين الذين غنوا على هذا المسرح العريق، الذي شهد على مدار عقود وقوف كبار نجوم الغناء العربي.

ويعكس هذا الحضور المبكر حجم النجاح والشعبية التي حققها خلال فترة وجيزة، ليحجز لنفسه مكانًا بين أبرز نجوم الجيل الجديد في الوطن العربي.

واختتم الشامي سهرته بأغنيته الشهيرة “دكتور”، التي أشعلت الحماس حتى اللحظات الأخيرة، وسط تصفيق وهتافات متواصلة، قبل أن يوجه رسالة شكر لجمهور جرش، متمنياً أن تتجدد اللقاءات في الدورات المقبلة.

وأكدت هذه الأمسية أن الشامي لم يعد مجرد ظاهرة شبابية عابرة، بل أصبح اسماً يفرض حضوره على أكبر المهرجانات العربية، ليواصل كتابة نجاحاته على أهم المسارح في المنطقة، وكانت جرش واحدة من أبرز محطاتها.