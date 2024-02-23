الشباب أمام فرصة حسم التأهل في تنزانيا

كأس رابطة أبطال إفريقيا:

يحل نادي شباب بلوزداد ضيفا على نادي يونغ أفريكانز التنزاني، في مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات من كأس رابطة أبطال إفريقيا، وعينه على العودة بنتيجة إيجابية، من أجل تحقيق التأهل وبعث الأمل لأنصار الفريق من أجل الذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية.

وسيكون اللقاء صعبا على أشبال كارلوس باكيتا، أمام المنافس المباشر للشباب على بطاقة التأهل، حيث سيكون الفوز أو التعادل مهما جدا من أجل وضع قدم في الدور ربع النهائي، بالنظر للقاء الأخير الذي سيجرى على أرضية ملعب “05 جويلية” الأولمبي، في حين سينتقل يونغ أفريكانز للعاصمة المصرية القاهرة، من أجل ملاقاة الأهلي المصري، وهي فرصة لا تعوض لزملاء بوشار من أجل حسم التأهل أمسية اليوم على ملعب “دار السلام”.

وسيكون الشباب منقوصا من خدمات أبرز لاعبيه، على غرار رايس وهاب مبولحي الذي لم يعد إلى الفريق، بالإضافة إلى بوصوف وبلخير اللذان غابا عن سفرية الشباب، بسبب الإصابة، ووسط الميدان ميريزق، وهي الغيابات التي ستؤثر بشكل كبير على الشباب في لقاء اليوم، بالنظر للقيمة الفنية الكبيرة خاصة الثنائي بلخير وبوصوف.

باكيتا: المنافس قوي وعلينا أن نكون أقوى رغم الغيابات المؤثرة

شدّد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، على ضرورة تقديم مستوى مميز أمام فريق يونغ أفريكانز، الذي حسبه يعتبر من أفضل الأندية الإفريقية، كما عبر عن تأسفه لغياب بعض اللاعبين، معتبرا إياهم بالمؤثرين في تشكيلة الشباب.

وقال باكيتا في الندوة الصحفية التي نشطها قبل المواجهة: “يونغ أفريكانز فريق جيِّد ويملك مدربا جيّدا، واجهنا كل الفرق في المجموعة، لذلك علينا اللعب بذكاء والتأقلم مع حالة الطقس”.

وأضاف باكيتا حول هذه الغيابات، قائلا: “أكيد فقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة، لكن نملك تعداد ثري،ـ ومستعدون للمباراة، كما لدينا استراتيجية للعب المباريات، مستعدون للمواجهة، ولابد أن نقدم أداءً جيّدًا مثل المباراة السابقة”.

وختم التقني البرازيلي: “ننافس في مجموعة قوية، في البداية قمنا بتسيير اللقاءات، والآن الوضع مختلف لأننا نبحث عن التأهل”.

بوشار: اللقاء مهم وليس حاسما ونريد الفوز بالمواجهة

فاجأ مدافع شباب بلوزداد سفيان بوشار، مناصري الفريق، حينما أكد أن بأن مباراة ناديه أمام المضيف يونغ أفريكانز التنزاني، ليست حاسمة في سباق ضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بوشار في الندوة صحفية التي نشطها أمس، تحسبا للقاء اليوم أمام يونغ أفريكانز: “أظن أنها ستكون صعبة، والمعطيات تتغير بين البطولة والمنافسة الإفريقية، حيث سنواجه فريقا جد محترما ويلعب كرة جميلة. وسيكون مدعوما بأنصاره، لكننا جاهزون من أجل العودة بنتيجة إيجابية”.

ورفض بوشار إعطاء لقاء اليوم أكثر من حقه، حيث وصفه باللقاء العادي وليس الحاسم، مشيرا إلى رغبته رفقة زملائه في تحقيق الفوز، والتأهل قبل الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

يذكر أن شباب بلوزداد، سيستقبل نادي ميدياما الغاني، في الجولة الـ6 والأخيرة من دور مجموعات، بينما يحل يونغ أفريكانز ضيفا على الأهلي المصري لحساب ذات الجولة.