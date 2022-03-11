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رياضة

الشباب السعودي يرفض انضمام لاعبه إلى منتخب الكاميرون

سليم.ع
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الشباب السعودي يرفض انضمام لاعبه إلى منتخب الكاميرون

اعتذر نادي الشباب السعودي، للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن عدم انضمام لاعبه جون ماري إلى معسكر “الأسود غير المروضة” بسبب خضوعه إلى برنامج علاجي.

وقال نادي الشباب في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إدارة النادي تلقت خطابا من الاتحاد الكاميروني يتضمن استدعاء المحترف جون ماري للانضمام إلى المنتخب تحسبا للمباراة الفاصلة أمام الجزائر.

ويخضع جون ماري لبرنامج علاجي مكثف خلال الفترة الحالية، للتعافي من إصابته، ما يحول دون مشاركته في مباراتي الجزائر، ضمن تصفيات إفريقيا النهائية المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022.

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