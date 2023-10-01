الشباب لتأكيد نتيجة الذهاب

شباب بلوزداد - بورنجيرز السيراليوني (20:00 سا بوهران)

يسعى، سهرة الإثنين، فريق شباب بلوزداد لتخطي عقبة ضيفه بورنجيرز السيراليوني، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب ميلود هدفي بوهران.

وكان أشبال المدرب فاندربوك، قد قطعوا نصف تأشيرة العبور إلى دوري المجموعات، عقب فوزه في الذهاب بثلاثية كاملة، سمحت له بوضع قدم في الدور المقبل والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم الجماهير البلوزدادية في التتويج القاري.

وستكون تشكيلة الشباب مكتملة خلال لقاء اليوم، بعد اندماج الحارس الدولي الرايس وهاب مبولحي في التدريبات، وهو ما سيسعى من خلاله المدرب البلجيكي عدم ترك أي فرصة للمفاجأة.

فاندربروك مدرب الشباب: لا مجال للمفاجأة في لقاء اليوم وأثق في الفريق

أبدى مدرب شباب بلوزداد، سفان فندربروك، ثقته التامة في قدرة لاعبيه على ضمان تأهلهم لدور المجموعات من رابطة الأبطال، خلال مواجهة بورنجرز.

وصرح فندربروك، في ندوته الصحفية: “هناك دائما مفاجأة في كرة القدم، لكن لا أتوقع ذلك في مباراتنا المقبلة أمام بورنجروز”. وأضاف مدرب شباب بلوزداد: “بورنجروز لن ينجح في إقصائنا، وثقتي كبيرة في إمكانيات لاعبينا”.

وواصل قائلا: “سنقوم ببعض التغييرات، حتى نسمح للجميع بالمشاركة، كل اللاعبين مهمين ولديهم الإمكانيات لتقديم الإضافة، ونفكر كذلك في لقاء البطولة يوم السبت”.

بن غيث: ريتم البطولة يختلف عن رابطة الأبطال وسنكون حاضرين اليوم

أكد وسط ميدان شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، على ضرورة التحلي بالمسؤولية من أجل التأهل، وغلق باب المفاجأة أمام النادي السيراليوني. وقال بن غيث خلال الندوة الصحفية: “فريق بو رنجرز قوي، وكنا أكثر ذكاء في الذهاب حين حققنا نتيجة إيجابية، الآن نركز على ضمان التأهل للعودة إلى البطولة بأكثر قوة”.

وعاد بن غيث للفوز الصعب أمام مقرة، حيث قال: “تختلف الأمور بين رابطة الأبطال والبطولة، في إفريقيا النسق متصاعد وهناك قوة وندية، أما في البطولة، فالكل ينتظرنا ويدافع، لهذا مهمتنا كانت صعبة خلال اللقاء الأول أمام نجم مقرة”.

وأضاف: “نعلم ما ينتظرنا في البطولة، لهذا، وجب علينا التركيز والتعامل بذكاء مع كل مباراة”.