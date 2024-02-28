الشباب لتجاوز فضيحة تنزانيا ومغادرة المنافسة بشرف

الجولة الأخيرة لرابطة أبطال إفريقيا ..

يتطلع شباب بلوزداد لتحقيق نتيجة جيدة بهدف الخروج “بشرف” من المنافسة القارية، عندما يستضيف نادي ميدياما الغاني، عشية الجمعة بملعب 5 جويلية (17.00) لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا.

وبعد تأكد خروجه من السباق في الجولة الخامسة، إثر سقوطه على يد يونغ آفريكانز التنزاني (0-4) بدار السلام، سيخوض نادي “العقيبة” هذه المقابلة من دون اي ضغط بعد ضياع حلم تجاوز مرحلة المجموعات ومع ذلك سيعمل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز وطي صفحة المنافسة القارية على نقطة ايجابية لاسيما من الناحية المعنوية.

وستستفيد التشكيلة “البلوزدادية” في هذه المباراة من عودة محمد اسلام بلخير، الذي غاب عن لقاء يونغ آفريكانز لأسباب ادارية وكذا الحارس رايس مبولحي الذي تعافى من الإصابة.

بالمقابل، سيفتقد النادي العاصمي لخدمات وسط الميدان اسحاق بوصوف والمهاجم أسامة درفلو بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد وسط الميدان عدلان قديورة لأسباب انضباطية.

من جهته، سيلعب نادي ميدياما، المنهزم على أرضه أمام الاهلي المصري (0-1) الجمعة الماضية، بنية تفادي توديع البطولة بخسارة جديدة.

وفي اللقاء الآخر عن نفس المجموعة، يستضيف المتصدر الحالي، الأهلي المصري ملاحقه يونغ آفريكانز في لقاء تحديد هوية صاحب المركز الأول في نهاية المطاف.

وسيكون التعادل كفيلا بترسيم الأهلي متصدرا للمجموعة، في الوقت الذي سيكون فيه النادي التنزاني مطالبا بتحقيق الفوز خارج قواعده.