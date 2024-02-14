الشباب لفك عقدة الأهلي والاقتراب من التأهل

شباب بلوزداد – الأهلي المصري (الجمعة: 20سا ملعب 05 جويلية الأولمبي)

سيكون ملعب 05 جويلية الأولمبي سهرة الجمعة، مسرحا لقمة المجموعة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حين يستضيف شباب بلوزداد بطل المسابقة في النسخة الماضية الأهلي المصري، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب أكثر من ضمان التأهل إلى الدور الثاني من المنافسة.

ويسعى زملاء العائد إلى الفريق سفيان بوشار، للفوز بالصدام وإنعاش أماله للتأهل في الصدارة، بالنظر لترتيب المجموعة، وتواجد العملاق المصري في المقدمة بـ05 نقاط، مناصفة مع يونغ أفريكانز، ومتبوعا بالشباب صاحب الـ4 نقاط، وناقص لقاء، الذي سيخوضه أمام نادي القرن سهرة الغد.

ودخل أشبال المدرب البرازيلي باكيتا في تربص مغلق منذ يومين بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حيث ركز التقني البرازيلي على العامل الذهني والبدني بصفة كبيرة، من أجل استرجاع الثقة والوقوف بندية أمام المرشح الأول للفوز بالمسابقة، ولم لا تحقيق الفوز وإعادة الهدوء إلى البيت البلوزدادي في الفترة القادمة، بالنظر للرغبة الشديدة من أجل تحقيق تتويج تاريخي في المنافسة الإفريقية، والتي تبقى حلم كل الشارع البلوزدادي.

الشباب يبحث على أول فوز أمام الأهلي

تعتبر مواجهة الغد بين شباب بلوزداد والأهلي المصري هي الرابعة بين الفريقين، حيث التقى الطرفان في ثلاث مناسبات، كان فيها الفوز للأهلي على مرتين بالقاهرة وملعب 05 جويلية، الأولى في القاهرة سنة 2001، من تسجيل حسام غالي، والثانية في ملعب 05 جويلية بنفس النتيجة وهدف وحيد كان من إمضاء ابراهيم سعيد، في حين تعادل الفريقان في مواجهة واحدة، بمناسبة الجولة الأولى من دوري المجموعات هذا الموسم، حيث سيسعى زملاء الحارس أليكسيس قندوز، لتحقيق الفوز الأول من نوعه على الأهلي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل ضمان النقاط الثلاث في المواجهة.

الأهلي دون أبرز لاعبيه والشباب أمام فرصة لا تعوض

حل نادي الأهلي المصري بالعاصمة الجزائرية الأربعاء، قادما من القاهرة، وهو مثقل بالغيابات، حيث سيشكل عدم تواجد بعض اللاعبين الأساسيين ضربة موجعة للمدرب كولر، بالنظر لطبيعة اللقاء ورغبة الأهلي المصري في تحقيق لقاء جديد بالحفاظ على اللقب، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة شباب بلوزداد بالنظر لقيمة الغائبين على غرار كل من وسام والشناوي ومتولي وعبد القادر وكوكا وعبد الفتاح وعبد القادر وكريستو بسبب الإصابة، بينما يغيب الثنائي كمال والزنفلي بسبب عدم تاهيلهم في المنافسة الإفريقية،، فيما يغيب الجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب وصوله المتأخر للفريق، ومعاناته من الإجهاد بعد مشاركته رفقة بلاده في “الكان”، واحتلاله المركز الثالث في المسابقة، وهو الأمر الذي وجب على زملاء مزيان استغلاله وحسم المواجهة قبل التنقل إلى يونغ أفريكانز لمواجهة الفريق التنزاني.

باكيتا: نريد التواجد في أفضل حالاتنا خلال مواجهة الغد

أعرب مدرب شباب بلوزداد كارلوس باكيتا عن رضاه بالتربص الذي قام به الفريق تحسبا لمواجهة الغد، مؤكدا رغبته في تحقيق الفوز أمام الأهلي، وتواجد اللاعبين في قمة تركيزهم الذهني خلال لقاء الغد.

وقال باكيتا في تصريحات أدلى بها في الصفحة الرسمية للفريق على “الفايسبوك”: “أظن أنه من الجيد اختيار “سيدي موسى” للتحضير قبل ثلاثة أيام عن المواجهة، لأننا سنضبط جميع الأمور هنا، الظروف جيدة للاعبين، بإمكاننا التدريب، الأكل والاسترجاع”.

وعن اللقاء قال: “أظن أن مجموعتنا في رابطة الأبطال صعبة للغاية، علينا الحذر في كل المباريات والتحضير لها جيدا، وبما أننا سنستقبل لابد أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم في اللقاء، لدينا تحدي مهم، أحفزهم لهذا اللقاء والجميع يركز على المباراة”.

وأضاف البرازيلي: “علينا أن نظهر بأداء جيد، ونأمل كثيرا في تقديم مباراة على أعلى مستوى المستوى، من أجل لعب اللقاءين الأخيرين بأكثر أريحية، رغم المعطيات الحالية، تؤكد أن الأمور ستحسم في اللقاء الأخير التي سنلعبه في ميداننا”.