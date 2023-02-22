الشباب من أجل محو خسارة الترجي والعودة لسكة الانتصارات

الجمعة على الساعة الثانية: المريخ السوداني - شباب بلوزداد

يستقبل ملعب “شهداء بنينا” بمدينة بنغازي، الجمعة، مباراة بين المريخ السوداني وشباب بلوزداد، حيث تنقلت أمس بعثة شباب بلوزداد إلى ليبيا، استعدادًا لخوض مباراة المريخ السوداني، ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يأتي استضافة ملعب شهداء بنينا للمباراة، بعد أن أعلن نادي المريخ السوداني عن إقامة جميع مبارياته في دوري أبطال أفريقيا على أرضية ملعب بنينا بمدينة بنغازي، وذلك بعد رفض نادي الهلال السوداني استضافة مباريات غريمه التقليدي نادي المريخ على أرضية ملعبه.

ويحتل شباب بلوزداد المرتبة الثانية بعد جولتين، حيث عاد بفوز ثمين في الجولة الأولى من الزمالك وانهزم في عقر داره في الجولة الثانية أمام الترجي التونسي الذي يحتل المقدمة بعد فوزه في مقابلتين، في حين يتواجد المريخ السوداني في ذيل الترتيب رفقة الزمالك المصري بنقطة واحدة.

ويعول الشباب على العودة بنتيجة ايجابية من ليبيا والعودة الى الصدارة، خاصة وأن صاحب المقدمة الترجي التونسي ينتظره لقاء ناري أمام الزمالك المصري.

وقال اللاعب الدولي دراوي في تصريحات للحساب الرسمي لفريق بلوزداد: “صحيح أن الهزيمة الأخيرة أمام الترجي أثرث علينا كثيرا، خاصة أننا لم نكن ننتظر ذلك السيناريو، لكن تحضيراتنا للمباراة القادمة مرت في ظروف جيدة”. وأضاف: “لدينا الآن مباراة مهمة أمام المريخ السوداني، وأعتقد أن هذا اللقاء سيكون بمثابة الفرصة الحقيقة للتصالح مع الأنصار، وطي صفحة الهزيمة التي تعرضنا لها داخل الديار”، وختم: “ندعو أنصارنا للصبر على فريقهم، والوقوف إلى جانب اللاعبين، الذين يعملون جاهدين لإسعادهم. سنفعل ما في وسعنا للعودة بكامل الزاد (نقاط الفوز) إلى الجزائر”.

وفي نفس السياق أبدى ميلود ربيعي مدافع نادي الشباب استعداده رفقة زملائه “للموت فوق أرضية الميدان”، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا. وقال ربيعي في تصريحات للحساب الرسمي لبلوزداد: “التحضيرات جرت في ظروف جيدة، حيث تجاوزنا الهزيمة التي تعرضنا لها أمام الترجي، وباشرنا التركيز على مباراتنا القادمة أمام المريخ”. وأضاف: “نتمنى أن نكون في المستوى، وأن نتحلى بالإرادة اللازمة للعودة بالنقاط الثلاث من أرض المريخ، الذي سيسعى هو الآخر لتحقيق الفوز”. وواصل قائلا: “علينا الآن أن نسعى لتحقيق الانتصار لنقفز خطوة كبيرة صوب التأهل (لربع النهائي)، ندعو أنصارنا لدعمنا، كما نعدهم بالموت فوق أرضية الميدان من أجل العودة بالفوز من ليبيا”.

مدرب شباب بلوزداد.. نبيل الكوكي

يجب أن نكون أكثر فعالية أمام مرمى المريخ

أكد مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، أن مباراة المريخ السوداني لن تكون سهلة، مضيفا أن الفريق سيعمل على العودة بنتيجة إيجابية لتدارك الهزيمة التي تكبدها أمام الترجي. وأضاف الكوكي في تصريحات، للصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد: ”درسنا المريخ السوداني جيدا، وهو لم يظهر بمستوى جيد في المباراة الأولى أمام الترجي”. وأضاف: ”المريخ ظهر بوجه أحسن في المباراة الثانية، أمام الزمالك، ورغم عدم تمكنه من التسجيل، إلا أن تموقع اللاعبين تغيّر مقارنة بالمباراة الأولى، والأكيد أنه له هفوات سنعمل على استغلالها”. وتابع مدرب الشباب: “سنعمل على تقديم مستوى مماثل للذي قدمناه أمام الترجي، والمشكل الذي نعاني منه هو عدم تجسيد الفرص، بسبب التسرع، إن شاء الله أمام المريخ يجب أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى”.

هيرون ريكاردو مدرب المريخ السوداني:

نبحث عن نتيجة إيجابية أمام شباب بلوزداد

قال البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إن فريقه يتحسن من مباراة لأخرى، مشددا على أنهم يمتلكون فرصة المنافسة على التأهل للدور القادم ويعملون للتمسك بتلك الفرصة. وقال ريكاردو في تصريحات لموقع ترياندوريس البرازيلي: فريقنا يسير في نسق تصاعدي والأداء يتطور، وأعتقد أن الجميع شاهد ذلك. وأضاف: في مباراة الجولة الثانية أمام الزمالك خلقنا فرص تسجيل أكثر، وكنا نستحق الخروج بنقاط اللقاء كاملة لكننا لم نكن حاسمين أمام المرمى.وأردف مدرب المريخ: سنعمل على إجراء التعديلات اللازمة، ونبحث عن نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة أمام شباب بلوزداد، وحال نجحنا في تحقيق الفوز فسنقفز إلى المركز الثاني.

وختم المدرب البرازيلي تصريحاته: الأهم بالنسبة لي أن يستمر فريقي في التطور وتقديم الأفضل من جولة إلى أخرى لأننا واجهنا قبل بداية مرحلة المجموعات مشكلة أنه لم يكن لدينا سوى القليل من الوقت ليتدرب الفريق كاملا سويا، لكن المريخ أصبح أكثر تماسكا وتراسخا، لذا أعتقد أننا نملك فرصة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي وسنتمسك بهذه الفرصة.

أصداء… أصداء… أصداء…

تحكيم مالي لإدارة المريخ السوداني – شباب بلوزداد

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ثلاثي تحكيم المالي، بقيادة الحكم الرئيسي بوبو تراوري لإدارة مباراة الجولة الثالثمن دور مجموعات من منافسة رابطة أبطال افريقيا، التي يواجه خلالها فريق شباب بلوزداد، نادي المريخ السوداني بملعب شهداء بنينا بليبيا. ويساعد الحكم الرئيسي في مهامه كل من موديبو ساماك (مساعد أول) وآمادو بيلي غويس (مساعد ثاني).

بلوزداد منذ الأربعاء بليبيا

تتواجد بعثة شباب بلوزداد، في مدينة بنغازي الليبية لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أمام المريخ السوداني،ووجه التونسي نبيل الكوكي، مدرب الفريق، الدعوة ل 24 لاعبا وسط بعض الغيابات، على غرار النجم إسحاق بوصوف، ولاعب خط الوسط إسلام بولودان. وضمت قائمة الشباب كل من: الحراسة: ألكسيس جندوز، عز الدين دوخة. الدفاع: أيمن بوقرة، مختار بلخيثر، يوسف لعوافي، عبد المؤمن شيخي، معاذ حداد، شعيب كداد، سفيان بوشار، ميلود ربيعي.الوسط: حسام الدين مرزيق، حسين سالمي، زكرياء دراوي، محمد إسلام بكير، عمار بورديم. الهجوم: أكرم بوراس، ليونيل وامبا، أنايو إيوالا، محمد إسلام بكير، محمد بلخير، محمد بلخادم، عبد العالي حمادي، محمد عزي.

الترجي – الزمالك يوم السبت

اللقاء الثاني من نفس المجوعة سيجمع بين الترجي التونسي والزمالك المصري سيلعب يوم السبت على الساعة الخامسة بتونس،حيث سيتنقل الزمالك الى تونس اليوم الخميس في طائرة خاصة،و يدير الداربي المغاربي الدولي المغربي رضوان جيد حكمًا ويُعاونه الثنائي الحسن أزاكاو حكم مساعد أول ومصطفى اكركاد حكم مساعد ثان بالإضافة إلى تواجد كريم صبري كحكم رابع

رئيس الزمالك يطالب بالفوز في تونس

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال فيديو نشر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “هدفنا واحد وهو إسعاد الجماهير في الفترة المقبلة، لذلك يجب أن يكون الفريق والجهاز الفني في قمة التركيز”. وأضاف: “لا يوجد مستحيل في كرة القدم، الفوز بمباراتي الترجي يعد مهما، أثق في اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق ذلك”.وواصل: “أطالب الجمهور بمساندة الفريق، فهم ما زالوا أبطال الدوري في آخر موسمين على التوالي”.واختتم مرتضى منصور بمطالبة اتحاد الكرة المصري بإنهاء أزمة قيد ثلاثي الميركاتو الشتوي محمود شبانة وناصر منسي وأحمد بلحاج.

هدف الهوني أمام بلوزداد الأفضل في دوري أبطال أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، هدف المحترف الليبي حمدو الهوني في صفوف الترجي التونسي والذي سجله في مرمى شباب بلوزداد كأفضل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا ونال الهوني إشادة كبيرة من جماهير الترجي التونسي بعد الهدف الرائع الذي سجله من تسديدة رائعة بعيدة المدى.وبهدف الهوني تصدر الترجي مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، بينما يملك الأخير 3 نقاط، فيما يمتلك الزمالك والمريخ نقطة واحدة.