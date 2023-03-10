“الشبيبة أمام منعرج حاسم لبلوغ ربع النهائي قبل استضافة بيترو أتلتيكو”

الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا

سيكون مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي، مجبرا على إيجاد بدائل للعناصر التي ستغيب عن لقاء فيتا كلوب الكونغولي، المقرر سهرة السبت، لحساب الجولة الرابعة من دوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، على ملعب 5 جويلية الأولمبي..

وهو اللقاء الذي سيكون حاسما ومهما بالنسبة للتشكيلة القبائلية، قبيل استقبال نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي الأسبوع القادم، لحساب الجولة الخامسة من المسابقة القارية، ثم السفر إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب لمواجهة الوداد المحلي يوم 31 من مارس الحالي، علما أن الشبيبة تحتل الصف الثاني في مجموعتها برصيد أربع نقاط مناصفة مع بيترو أتليتيكو في حين يتصدر ممثل الكرة المغربية الصف الأول بست نقاط وفيتا كلوب بثلاث نقاط.

ش. القبائل – فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) (بداية من الساعة الثامنة ليلا)

يشار أن مباراة السبت سيغيب عنها قلب الدفاع بدر الدين سوياد بداعي الإصابة التي ستبعده عن الميادين لشهر كامل، إلى جانب الثلاثي بوخنشوش وشرايطية وكذا بن يوسف المصاب هو الآخر، في حين سيغيب بوعالية بسبب تواجده مع المنتخب الوطني الأولمبي، وهو الأمر الذي سيشكل ضربة موجعىة بالنسبة للتشكيلة ككل وللمدرب حمدي على وجه الخصوص في ظل محدودية التعداد وعدم تأهيل العناصر الجديدة التي التحقت بالفريق في “الميركاتو” الصيفي الفارط.

وأمام هذا الوضع سيلجأ حمدي إلى خيار الاعتماد على بن زايد مكان سوياد، إضافة إلى الزج ببوحكاك وقمرود في ظل غياب شرايطية، إضافة إلى الاعتماد على أوقاسي وولد حمو، مع احتمالية منح الفرصة للاعب الشاب نشاط، بعد ما كان بديلا في لقاء شباب قسنطينة من خلال مشاركته في ثماني دقائق مكان ولد حمو، مع الاعتماد على زردوم وقنينة والبوركينابي واتارا الذي سيكون الحل بالنسبة لحمدي في الهجوم.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، بالنظر إلى أهميتها، على اعتبار أنها ستكون بنسبة كبيرة مفتاح التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة بالنسبة للشبيبة في حال الفوز، وبعدها الإطاحة ببيترو أتليتيكو نهاية الأسبوع المقبل، علما أن حمدي كان قد حث لاعبيه على ضرورة التركيز في المباراة بهدف تحقيق الفوز الذي قال بشأنه مدرب الشبيبة أن كل الظروف ستكون في صالح الفريق لتحقيقه.

وفي الجهة المقابلة، سيكون فيتا كلوب الكونغولي، الذي أطاح بالشبيبة قبل أسبوع في “برازافيل”، مصمما هو الآخر على الفوز لقطع خطوة للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة، علما أن مدرب الفريق الكونغولي، راوول شونغو، كان قد أكد للاعبيه أن مواجهة الشبيبة ستكون صعبة، وبالتالي يتوجب عليهم خوضها بطابع النهائي، خصوصا وأنه صرح للاعبيه قائلا “العبوا المباراة وكأنها آخر لقاء في مشواركم”، قبل أن يضيف “لن ندخل اللقاء في ثوب الضحية وهدفنا حصد النقاط الثلاث”، علما أن مباراة اليوم ستشهد مشاركة الثلاثي فاريل روزان، جاك تاومبيل وليما مابيدي الذي كانت مشاركته محل شك بسبب الإصابة، بعد ما غاب عن لقاء الوداد البيضاوي قبل أسبوع بداعي الإصابة.