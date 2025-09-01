الشبيبة تتلقى دعما ماليا بقيمة 28 مليون دج

شبيبة تيارت:

تلقى فريق شبيبة تيارت الناشط في القسم الوطني الثاني مبلغا ماليا بقيمة 28 مليون دج لدعم جهوده لتحقيق نتائج مشرفة خلال الموسم الجاري، بحسب ما أعلنه والي الولاية، سعيد خليل.

وأبرز السيد خليل خلال زيارته للفريق خلال حصة تدريبية مساء أمس الأحد أنه تم تخصيص 10 ملايين دج من ميزانية الولاية و18 مليون دج أخرى من ميزانية بلدية تيارت، لتكون مساهمة أولية لدعم جهود الفريق الذي يعول عليه في تحقيق نتائج مشجعة خلال الموسم الكروي الجديد الذي تبدأ بطولته نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد أنه يتعين على اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية، الذين أسندت لهم مهمة تمثيل “الزرقة ” مؤخرا، بذل جهود حقيقية لإعادة الفريق إلى حاضنته الشعبية من خلال تحقيق آمال الأنصار خصوصا والمواطنين عموما، للصعود الى الرابطة الأولى.

ووعد الوالي بمساعدات مالية أخرى مقابل تحقيق نتائج مرضية في مرحلة الذهاب، مؤكدا على ضرورة مؤازرة الأنصار لفريقهم والتحلي بالروح الرياضية لإعطاء أحسن صورة عن الشبيبة وعن الولاية. وبذات المناسبة، استفاد الفريق من عدة تجهيزات رياضية قدمتها مديرية الشباب والرياضة للولاية.