الشبيبة تحسم أولى صفقاتها وتبعث رسالة واضحة للكوادر

قبل إسدال الستار على بطولة الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” بجولتين فقط، بدأت عدة أندية في رسم ملامح الموسم المقبل، من خلال التحرك مبكرا في سوق التحويلات الصيفية، سواء عبر تحديد قائمة المسرحين أو الشروع في حسم بعض الصفقات التي تراها ضرورية لتدعيم التعداد. ومن بين هذه الأندية، تبرز شبيبة القبائل التي تسعى إلى فتح صفحة جديدة بعد موسم آخر خرجت منه دون ألقاب، وسط حالة من عدم الاستقرار الفني والإداري طبعت مشوار الكناري منذ البداية.

وعاشت الشبيبة خلال هذا الموسم على وقع عدة هزات، بداية بتغيير الطاقم الفني وإقالة المدرب، مرورا بحالة التذبذب في النتائج، ما جعل إدارة النادي تتحرك مبكرا لتفادي تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة وأن جماهير “الكناري” لم تعد تتقبل استمرار الفريق بعيدا عن منصات التتويج.

وحسب معلومات من مصدر مطلع داخل بيت شبيبة القبائل، فإن الإدارة نجحت إلى حد الساعة في حسم صفقتين بشكل رسمي، ويتعلق الأمر بكل من باديس بوعمامة لاعب نجم بن عكنون، إضافة إلى المدافع توفيق شريفي لاعب النادي الإفريقي التونسي.

ويؤكد المصدر ذاته أن العمل على هاتين الصفقتين لم يكن وليد الأيام الأخيرة، بل انطلق منذ عدة أشهر، فبالنسبة لنجم فريق بن عكنون باديس بوعمامة، باشرت إدارة الشبيبة اتصالاتها معه منذ الموسم الماضي، بعدما اقتنعت بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة في وسط الميدان.

أما صفقة المدافع توفيق شريفي، فقد تم التحضير لها بهدوء وبعيدا عن الأضواء، حيث لعب المناجير كريم دودان دورا بارزا في حسمها منذ عدة أشهر، حسب المصدر ذاته، الذي يضيف بأن الزيارة التي قام بها دودان إلى تونس مؤخرا، والتي ربطها البعض بمفاوضات مع مدرب تونسي، لم تكن في الحقيقة سوى خطوة أخيرة لإنهاء تفاصيل صفقة شريفي وضمان التحاقه بالشبيبة بداية من الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، نفى المصدر ذاته بشكل قاطع ما تم تداوله في الأيام الأخيرة بشأن قيام بعض كوادر الفريق بفرض شروط لمواصلة المشوار مع النادي، تتعلق بضرورة القيام باستقدامات نوعية خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولم يتم طرح هذا الموضوع إطلاقا داخل النادي.

وأضاف المصدر أن شبيبة القبائل تبقى فوق كل اعتبار، وأن حمل ألوان “الكناري” يعد شرفا لأي لاعب، مشددا على أن إدارة النادي لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال الدخول في منطق المساومة أو المقايضة بمبادئ الفريق وتاريخه.

وختم المصدر بالتأكيد على أن أي لاعب لا يملك الحماس الكافي أو الرغبة الحقيقية لمواصلة المشوار مع شبيبة القبائل، فما عليه سوى البحث عن فريق آخر والتفاوض بشأن تسريحه، لأن مصلحة النادي وتاريخه تبقى فوق الأسماء والأفراد.

وتؤكد هذه التحركات المبكرة رغبة مسؤولي شبيبة القبائل في بناء فريق تنافسي قادر على إعادة النادي إلى الواجهة المحلية والقارية، ووضع حد لسنوات من التذبذب وعدم الاستقرار التي أثرت على صورة واحد من أكثر الأندية تتويجا وشعبية في الجزائر.