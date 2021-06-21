الشبيبة تحضر لقاء الإياب في سيدي موسى.. ولافان “يحذر” من الغرور

ملال وعيبود يلتقيان بخالدي للحصول على ترخيص حضور الأنصار

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن الرئيس شريف ملال وكذا الدولي السابق ميلود عيبود، الناطق الرسمي لفريق الشبيبة، سيتنقلان غدا الثلاثاءأو الأربعاء على أكثر تقدير إلى مقر وزارة الشباب والرياضة لملاقاة وزير القطاع سيد علي خالدي، بهدف التوسط للفريق لدى السلطات العليا من أجل الحصول على ترخيص لحضور أنصار شبيبة القبائل في إياب نصف نهائي كأس “الكاف”، المقرر هذا الأحد على ملعب 5 جويلية.

وذلك بعدما سمحت رسميا الهيئة الكروية القارية للشبيبة بدخول أنصارها تحسبا للقاء الإياب الذي سيجري في العاصمة، علما أن الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد في الأيام الأخيرة، جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد قد يحول دون قبول السلطات العليا، جراء التدابير الصارمة المطبقة في الأماكن العمومية، وبالخصوص في ملاعب كرة القدم التي يغيب عنها الأنصار منذ مارس 2020، حسبما كشفت عنه ذات المصادر لـ “الشروق”، التي أكدت أنه ورغم ذلك يبقى الأمل قائما.

وكانت إدارة شبيبة القبائل قد أعلنت في الأيام الأخيرة عن تلقيها الضوء الأخضر من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور 10 آلاف مناصر في لقاء الإياب من نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي المقرر الأحد القادم على ملعب 5 جويلية الأولمبي، علما أن إدارة شبيبة القبائل كانت قد أكدت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” أن تجسيد هذا القرار يبقى مرتبطا بموافقة السلطات العليا.

يشار إلى أن بعثة شبيبة القبائل كانت قد عادت صبيحة أمس إلى الجزائر قادمة من العاصمة الكاميرونية “ياوندي”، عبر رحلة خاصة، وذلك عقب الفوز الكبير والباهر الذي حققه أشبال المدرب الفرنسي دونيس لافان أمام كوتون سبور المحلي بهدفين مقابل واحد، وهو الفوز الذي سيسمح للتشكيلة القبائلية بخوض لقاء العودة هذا الأحد على ملعب 5 جويلية الأولمبي بأريحية كبيرة، مع توخي الحذر لتجنب ما لا يحمد عقباه، ومن ثم العمل بكل النصائح والتوصيات التي قدمها التقني الفرنسي للاعبيه.

في سياق آخر، من المنتظر أن تدخل بعثة شبيبة القبائل في تربص مغلق يدوم إلى غاية الأحد المقبل، وذلك في مركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، في مبادرة من الإتحاد الجزائري للكرة لدعم الفريق ومن ثم السماح له بالتحضير الجيد للقاء الإياب أمام ممثل الكرة الكاميرونية، علما أن لافان سيبرمج حصتين تدريبيتين في اليوم إلى غاية موعد المباراة.