الشبيبة ستخوض نصف النهائي في تيزي وزو في حال رفض “الكاف” ملعب 5 جويلية”

تسافر إلى الكاميرون يوم 17 جوان.. وأنصار كوتون سبور "متخوفون"

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن إدارة النادي ستكون مجبرة على مراسلة إدارة مركب ملعب 5 جويلية الأولمبي لتطلب رسميا استضافة نادي كوتون سبور الكاميروني، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي نهاية الشهر المقبل، وذلك بعدما استبعدت الإدارة القبائلية الملعب المذكور من خياراتها في بداية الموسم..

بسبب مشاركة فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في كأس رابطة أبطال إفريقيا، وخروجهما من المنافسة في الدور ربع النهائي ما دفع بالفريق لاختيار ملعب 5 جويلية ليلعب فيه المباراة القارية القادمة.

هذا، ومن المقرر أن تشد بعثة الفريق الرحال صوب العاصمة الكاميرونية ياوندي يوم 17 جوان المقبل، حسب ما أكدته مصادر “الشروق”، لمواجهة نادي كوتون سبور المحلي ثلاثة أيام بعد ذلك، علما أن الفريق وفي آخر مواجهة له أمام ممثل الكرة الكاميرونية في ذات المسابقة وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات كان قد تفوق عليه بهدفين مقابل واحد في مدينة “غاروا”.

يحدث هذا في الوقت الذي راسلت فيه إدارة شبيبة القبائل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لطلب خوض مواجهة كوتون سبور الكاميروني على ملعب 5 جويلية الأولمبي في المربع الذهبي، بطلب من اللاعبين الذين باتوا يفضلون اللعب في ميدان واسع ومعشوشب طبيعيا، الأمر الذي لقي موافقة المدرب الفرنسي دونيس لافان الذي أيد زملاء الحارس بن بوط في خيارهم، بعدما لمس لديهم فرقا كبيرا في المستوى بين اللعب في تيزي وزو وخارج الديار وفي الملاعب الكبيرة على وجه الخصوص.

يشار أن شبيبة القبائل وقبل خوض منافسة كأس الاتحاد الإفريقي كانت قد راسلت الاتحاد الإفريقي للعبة واختارت ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو للاستقبال فيه كخيار أول، ثم ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة كخيار ثان لخوض المقابلات فيه، فيما وقع الاختيار على ملعب 8 ماي 1945 بسطيف كخيار ثالث، ما يعني عدم إدراج ملعب 5 جويلية الأولمبي في مخطط الفريق للاستقبال فيه في المسابقة القارية.

وقالت ذات المصادر إنه في حال تقرر اختيار ملعب 5 جويلية الأولمبي لمواجهة نادي كوتون سبور الكاميروني، في نصف نهائي كأس “الكاف” يوم 20 جوان القادم، يكون بموافقة إدارة المركب الأولمبي وكذا منافس الفريق فضلا عن الموافقة النهائية للهيئة الكروية القارية، في حين وفي حال رفض “الكاف” طلب الشبيبة سيكون الفريق مجبرا على التنقل إلى البليدة أو المواصلة في ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.