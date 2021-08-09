الشبيبة من أجل تتويج جديد ومقرة لدخول التاريخ

نهائي كأس الرابطة الوطنية المحترفة

شبيبة القبائل – نجم مقرة (مساء الثلاثاء بداية من الساعة السابعة)

سيكون مساء الثلاثاء، ملعب 5 جويلية، على موعد تاريخي، بمناسبة تنشيطه نهائي كأس الرابطة الوطنية المحترفة بين شبيبة القبائل الساعية إلى إثراء رصيدها بلقب جديد تنقذ به الموسم ونجم مقرة الطامح في دخول التاريخ من الباب الواسع، وبالمرة إهداء ولاية المسيلة أول لقب من نوعه، خاصة بعد المسار المميز الذي حققه أبناء المدرب عزيز عباس في هذه المنافسة، متجاوزا عقبة أندية كبيرة بوزن شباب قسنطينة وشباب بلوزداد وشبيبة الساورة وأخيرا اتحاد الجزائر.

تسعى شبيبة القبائل إلى إثراء خزانتها بلقب جديد تنقذ به الموسم، وهذا بعد إخفاقها في العودة بكأس الكاف، عقب خسارتها النهائي أمام الرجاء البيضاوي في العاصمة البينينية كوتونو شهر جويلية المنصرم، ما يجعل الاهتمام منصبا على مباراة اليوم لاستغلال فرصة التتويج وإعادة الفريق إلى الواجهة من جديد، تتويج لو يتحقق سيكون أفضل محفز لرفقاء بن شعيرة لمواصلة التفاوض مع بقية مجريات البطولة، أملا في مواصلة الارتقاء نحو المراتب الأولى، مادام أن في حوزة تشكيلة المدرب لافان مباراتان متأخرتان بالمقدور استغلالها لتحسين المرتبة السابعة التي تحتلها حاليا.

ينتظر أن يكون نهائي كأس الرابطة الوطنية بين أبناء الكناري وسفراء الحضنة مفتوحة على كل الاحتمالات، ورغم أن الأفضلية على ورق تعود نسبيا لشبيبة القبائل بحكم الخبرة والتقاليد والماضي الكروي، إلا أن نجم مقرة سيدخل أرضية الميدان دون مركب نقص، وهذا من أجل فرض منطقه والتأكيد على إصراره في إحراز أول لقب قاري في تاريخ الفريق وولاية المسيلة بشكل عام. وعلى ضوء كل هذا ينتظر أن تعرف مجريات التسعين دقيقة الكثير من الإثارة والندية وفوق الميدان، خاصة في ظل الحرب التكتيكية التي ستميز المدربين لافان وعزيز عباس.

وبعيدا عن القراءات المسبقة قبل ساعات قليلة عن موعد هذه النهائي، فإن الكثير يجمع أن مجريات التسعين دقيقة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وأنها تجمع بين فريق يريد الحفاظ على تقاليده في التتويج، بحكم أن شبيبة القبائل ترفض تفويت فرصة إهداء أنصارها لقب جديد يؤكد العودة الايجابية لأبناء الكناري، وفريق يريد دخول التاريخ من الباب الواسع، خاصة بعد الوجه الايجابي والمقنع الذي أبان عنه زملاء الحارس بوحلفاية في ملعبه وخارج القواعد، ناهيك عن المسيرة المميزة في هذه المنافسة بالذات، حين أطاحوا بفرق كبيرة من ناحية السمعة والإمكانات، والبداية بشباب قسنطينة ثم شباب بلوزداد مرورا بشبيبة الساورة واتحاد الجزائر، ما يجعل العناصر المقراوية أمام رهان الإطاحة بالشبيبة لتسلم الكأس وإهدائها لأنصار النجم وجماهير الحضنة بشكل عام.

عز الدين بن ناصر (رئيس نجم مقرة)

النجم يريد إهداء المسيلة أول لقب في تاريخها

أكد رئيس نجم مقرة عزالدين بن ناصر بان نهائي كأس الرابطة يعد فرصة لا تعوض لدخول فريقه التاريخ، وهو الأمر الذي جعل الهيئة المسيرة حسب قوله توفر الإمكانات اللازمة لوضع اللاعبين في ظروف مريحة، والبداية بالتنقل إلى العاصمة 3 أيام قبل موعد النهائي، وكذا برمجة تربص تحضيري قصير لهذا الغرض. وبدا بن ناصر متفائل بقدرة فريقه في فرض منطقه فوق الميدان، ورغم احترامه للمنافس شبيبة القبائل الذي وصفه بالفريق الكبير، إلا أن نجم مقرة حسب قوله قادر على قول كلمته، بحكم أنه أطاح بأندية كبيرة خلال الأدواء السابقة، والبداية بشباب قسنطينة ثم شباب بلوزداد وشبيبة الساورة واتحاد الجزائر، مضيفا أن جميع الظروف مهيأة حتى يكون فريقه في مستوى الحدث، وختم تصريحه بالقول “مثلما كان نجم مقرة أول فريق يصعد إلى القسم الأول من ولاية المسيلة فإنه سيسعى لأول يكون أول فريق يجلب كأس الرابطة لولاية المسيلة”.

عزيز عباس (مدرب نجم مقرة)

سندخل الميدان بنية التتويج

حضنا لهذا النهائي بمعنويات مرتفعة، وبحضور جل اللاعبين، حيث أن الإدارة وفرت الإمكانات اللازمة حتى نحضر لهذا الحدث في ظروف مريحة، كما أشكر والي الولاية على وقفته في مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي، حيث كان خطابه محفزا للاعبين، مثلما أشكر الأنصار على وقفتهم النوعية، هذه كلها عوامل ساهمت في وصولنا إلى النهائي، ما يجعل اهتماما منصب على دخول أرضية الميدان لتقديم مردود ايجابي نأمل أن يساهم في التتويج الذي سيكون تاريخا لنجم مقرة وولاية المسيلة بعد الصعود التاريخي إلى القسم الأول موسم 2018/ 2019.

أكرم دمان (قائد نجم مقرة)

بدا قائد نجم مقرة أكرم دمان متفائل بقدرة فريقه على قول كلمتها في نهائي كأس الرابطة، ورغم اعترافه بقوة شبيبة القبائل وتاريخها الكبير، إلا أن الميدان حسب قوله هو الذي سيحسم في أمر هذا اللقب، متمنيا أن يكون زملاؤه في يومهم حتى يقدموا مردودا يسمح بتحقيق أمنية أنصار نجم مقرة وجماهير ولاية المسيلة، خصوصا وان كطلب الجميع هو العودة بالكأس وتأكيد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق سواء في الأدواء السابقة من هذه المنافسة في مشوار البطولة.

عباس استثمر في روح المجموعة خلال تربص العاصمة

حرص المدرب نجم مقرة على استغلال التربص الذي أجرته تشكيلة نجم مقرة في العاصمة لتعزيز روح المجموعة، وبرمجة حصص تحضيرية خفيفة تركزت على الجانب الفني والاستثمار في الخطاب النفسي لتحفيز لاعبيه تحسبا لهذا النهائي. وقد حرصت إدارة نجم مقرة على توفير الظروف المريحة للتشكيلة، من خلال التنقل إلى العاصمة يوم السبت، أي 3 أيام قبل موعد النهائي لتفادي الإرهاق وتوفير الإمكانات اللازمة لتحفيز اللاعبين على تنشيط النهائي في ظروف مريحة.

نصف نهائي 2004 يعود إلى الواجهة

يحتفظ أنصار الشبيبة ونجم مقرة باللقاء الذي جمع الفريقين في العام 2004، وهذا في إطار الدور نصف النهائي، فوق ميدان ملعب مسعود زوغار بالعالة، حيث عادت الكلمة للكناري بثلاثة نظيفة، في الوقت الذي أبان نجم مقرة عن وجه ايجابي رغم أنه كان ينشط آنذاك في القسم الجهوي وصعد في ذات الموسم إلى بطولة ما بين الرابطات تحت قيادة المدرب مصطفى عقون، ليتكرر الموعد هذه المرة بين الشبيبة والنجم هذا الموسم، لكن في نهائي كأس الرابطة الذي سيكون مثيرا ونديا، خاصة وأن كلا الفريقين ينشطان في حظيرة الكبار.

غربال لإدارة النهائي

تم تعيين الحكم الدولي غربال لإدارة نهائي كأس الرابطة بين شبيبة القبائل ونجم مقرة، وهذا بمساعدة سراج وحملاوي، فيما تم اختيار ثوابتي كحكم رابع ورشيد بارزين كحكم احتياطي. ويأمل أنصار ومسيري الفريقين في أن يكون طاقم التحكيم في الموعد حتى يساهم في نجاح النهائي بعيدا عن أي هفوات أو أخطاء قد تنعكس سلبا على السير العام للقاء.

النهائي لا يعترف بالتاريخ شعار أنصار مقرة

فضل أنصار نجم مقرة انجاز وتعليق راية كبيرة كتب عليها “النهائي لا يعترف بالتاريخ.. التاريخ يكتب بعده ب 90 دقيقة”، وهذا إشارة إلى أن الماضي الكروي لشبيبة القبائل وتتويجاتها المعنوية لن تحد من طموحات أبناء المدرب عباس لقول كلمتهم فوق الميدان، كما أن نجم مقرة الذي يصفه الكثير بالفريق الفتي، بحكم أن عمره 23 سنة فقط، قادر على تجاوز الأحكام التقليدية، وهو الذي فرض منطقه في الأدوار السابقة من هذه المنافسة.

بوحلفاية ينال جائزة قبل النهائي

فاز الحارس بوحلفاية بجائزة أفضل لاعب في الدوري الجزائري لشهر جويلية حسب تصويت الموقع الرياضي “الشبكة سبورت”، وفي الوقت الذي سيتسلم هذه الجائزة ستسلم بعد رجوع الفريق من العاصمة، إلا أن البعض اعتبر هذا التتويج محفزا معنويا لبوحلفاية قبل ساعات عن موعد النهائي، وهو الذي أدى مباريات كبيرة خلال الأسابيع الخيرة، سواء في مشوار الكأس أو البطولة.

توقيت إجراء النهائي يريح الفريقين

عبر محيط الشبيبة والنجم عن ارتياحه لتوقيت إجراء النهائي الذي ينطلق على الساعة السابعة مساء، توقيت من شأنه أن يسهل مهمة للاعبين للتفاوض مع مجريات التسعين دقيقة في ظروف مناخية مريحة، بعيدا عن الحرارة الشديدة التي باتت تميز البلاد في عز شهر أوت.

كيف وصل نجم مقرة إلى النهائي؟

الدور 16: نجم مقرة 3- 0شباب قسنطينة

ثمن النهائي: شباب بلوزداد 0- 0نجم مقرة 0-0 (تأهل النجم بركلات الترجيح).

ربع النهائي: نجم مقرة 2- 1شبيبة الساورة

نصف النهائي: نجم مقرة 2- 1 اتحاد الجزائر

النهائي: شبيبة القبائل- نجم مقرة

كيف وصل شبيبة القبائل إلى النهائي

ثمن النهائي: شبيبة القبائل 2- 0 نصر حسين داي

ربع النهائي: اتحاد بسكرة 0-2 شبيبة القبائل

نصف النهائي: شبيبة القبائل 1-0 وداد تلمسان

النهائي: شبيبة القبائل- نجم مقرة

المتوج بكأس الرابطة يشارك في كأس الكاف

سيشارك المتوج بهذه الكأس في الطبعة المقبلة لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية رفقة صاحب المركز الثالث في ترتيب الرابطة الأولى. وفي حال ما أنهى الفريق المتوج بالكأس، ترتيب البطولة على “البوديوم”، فإن الخاسر في النهائي سيكون ممثل الجزائر الثاني في كأس الكونفدرالية، وفق ما أوردته الفاف في بيان لها مؤخرا عقب اجتماع مكتبها الفدرالي.

للتذكير، فإن كأس الرابطة، المخصصة للأندية المنتمية إلى بطولة الرابطة الأولى المحترفة، أعيد تنظيمها من جديد خلفا لمنافسة كأس الجزائر التي ألغيت هذا الموسم بعد البرمجة المكثفة بسبب فيروس كورونا