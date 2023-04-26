الشحّ المائي.. اجتماع الحكومة يقرّ تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين

لمواجهة آثار الشحّ المائي على المساحات الفلاحية، لاسيما تلك المتعلقة بزراعة الحبوب، أقرّت الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء، تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين.

وقد ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اجتماع الحكومة، لدراسة مشاريع تتعلّق بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والإحصائيات والفلاحة والريّ.

واستمعت الحكومة في الاجتماع لعرض مشترك قدّمه وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية، والرّي، حول “التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية”.

وتتضمّن هذه التدابير:

اللجوء إلى الريّ التكميلي،

حفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه، والتي توفّر نسبة تصل إلى 70 بالمئة من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.

وقدّم وزير الريّ في الاجتماع أيضا، عرضا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بمياه الشرب. والتدابير المتخذة لمعالجة آثار الشحّ المائي في الولايات الـ19 المعنية بالبرنامج المعتمد في اجتماع سابق بتاريخ 11 جانفي.

كما تطرق الاجتماع، حسب بيان للوزارة الأولى، إلى التحضيرات الجارية لتنظيم الجلسات الوطنية حول إصلاح وعصرنة التعليم العالي.

وناقشت الحكومة في اجتماعها “الوضعية الراهنة للمنظومة الإحصائية المتعلقة بالحسابات الاقتصادية. ومختلف العوائق التي تواجهها، والحلول الرامية إلى تحسينها”.

بيان اجتماع الحكومة: