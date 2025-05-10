الشراكة الجزائرية – الأمريكية على الطاولة.. وفرص الاستثمار مطروحة بقوة

وفد أعمال برئاسة مولى متواجد بميريلاندا ولقاء "بزنس" مرتقب بواشنطن

صبري بوقادوم يلتقي وفد “الكريا” ومشاورات مع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي

يرتقب أن يشهد ملف الشراكة الجزائرية الأمريكية فصلاً جديدًا مع تواجد وفد جزائري رفيع المستوى في الولايات المتحدة، برئاسة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، للمشاركة في مؤتمر “سيلكت يو أس أي 2025” بولاية ميريلاند، وستُعقد على هامش هذه الفعالية لقاء أعمال جزائري أمريكي في العاصمة واشنطن، بالإضافة إلى لقاء مع السفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، يمثل هذا الحضور القوي خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية في مرحلة اقتصادية جديدة.

ويشارك في قمة الاستثمار “سيلكت يو أس أي 2025” بولاية ميريلاند الأمريكية وفد اقتصادي جزائري قوي، يقوده رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (كريا)، كمال مولى، ويضم أكثر من 35 رجل أعمال، في خطوة تعكس التزام الجزائر بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتندرج هذه المشاركة النوعية في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وواشنطن، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لاسيما في ظل الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر مؤخرًا.

وحسب بيان صادر عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن الوفد الجزائري يحتل مكانة ضمن العشرة الأوائل بين الوفود المشاركة في هذه القمة الاقتصادية العالمية، التي تُنظم بين 10 و14 ماي الجاري بمشاركة أزيد من 4500 فاعل اقتصادي من مختلف أنحاء العالم. ويتكون الوفد من عدد من نواب رئيس “كريا” وأعضاء من مكتبه التنفيذي، كما تم تنظيم البعثة بتنسيق وثيق بين السفارة الجزائرية في واشنطن، والسفارة الأمريكية بالجزائر وقسمها التجاري. وتعد قمة “سيلكت يو أس أي”، التي انطلقت منذ عام 2014، من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية الموجهة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الولايات المتحدة، وتتميز بتنظيم مؤتمرات وورشات عمل ومعارض وفرص متعددة للتواصل وتبادل الخبرات. وبالإضافة إلى المشاركة الرسمية في فعاليات القمة، أعدّ الوفد الجزائري برنامجًا ثريًا من اللقاءات الثنائية والأنشطة الجانبية مع مؤسسات أمريكية ومنظمات اقتصادية، كما سيُعقد ملتقى أعمال جزائري أمريكي بالشراكة مع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي (يو أس أي بي سي ) في العاصمة واشنطن، بهدف الترويج للجزائر كوجهة استثمارية واعدة. ومن المقرر أن يلتقي الوفد أيضا بالسفير الجزائري لدى الولايات المتحدة، صبري بوقادوم، في لقاء يقام على شرف رجال الأعمال الجزائريين المشاركين في هذه الفعالية. ويُجسّد هذا الحضور القوي رغبة الجزائر في الانفتاح على التجارب الاقتصادية الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الإدارة والتكنولوجيا، وبناء شراكات حقيقية مع الشركات الأمريكية الرائدة، بما يعزز فرص التبادل والاستثمار بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مرحلة اقتصادية جديدة دخلتها الجزائر، مدفوعة بقانون استثمار جديد يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وجلب التكنولوجيا والخبرة الدولية، ما يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية شريكًا استراتيجيًا في تحقيق هذا التحول.