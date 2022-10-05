الشراكة الجزائرية الإيطالية.. خطوة إلى الأمام

اتفاقية لتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات الميدانية

رافع رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي، خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري – الإيطالي بالعاصمة الإيطالية روما، من أجل شراكة اقتصادية قوية ومتنوعة بين المؤسسات الاقتصادية الإيطالية والجزائرية، لتعكس فعلا العلاقات والإرادة السياسية القوية بين سلطات البلدين.

وحسب بيان للكنفيدرالية، تلقت “الشروق” نسخة عنه، توجه محمد سامي عاقلي على رأس وفد يضم 40 رئيس مؤسسة لتنشيط منتدى الأعمال الذي احتضنته العاصمة الإيطالية، روما الأربعاء 5 أكتوبر 2022، مع شريكها الإيطالي “Confindustria”، ليبلغ عدد المشاركين في تنشيط المنتدى 70 رجل أعمال من البلدين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد محمد سامي عاقلي، خلال ترؤسه لأشغال المنتدى مناصفة مع نائب رئيس “كونفديسريا”، باربارا بالترام، المكلفة بالشؤون الدولية ورئيسة “بيزنس ميد”، أن: “التعاون الاقتصادي بين مؤسسات البلدين، يجب أن يرتقي أكثر، ليكون قويا ومتنوعا، ليعكس فعلا التفاهم التام والإرادة السياسية لقيادتي البلدين”.

وأوضح رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أن “القانون الجديد الخاص بالاستثمار ونصوصه التطبيقية، وضع فعلا إطارا يتميز بالشفافية، الاستقرار والجاذبية العالية، ويوفر حقا فرصا عالية ومتنوعة للمستثمرين الإيطاليين”.

وشرح سامي عاقلي لرجال الأعمال الإيطاليين بإسهاب مزايا ومضمون قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه “يندرج ضمن الاستراتيجية والنظرة المستقبلية للجزائر الجديدة التي يتم تشييدها عبر إصلاحات ميدانية قوية وصادقة، باقتصاد متفتح للاستثمارات الأجنبية المباشرة وللشراكة، واقتصاد مبني على التجديد والابتكار والتنويع”.

كما تخلل منتدى الأعمال الجزائري الإيطالي، عدة موائد مستديرة موضوعاتية، خصصت لتقديم مناخ الأعمال الجديد، والإطار التنظيمي والتشريعي للاقتصاد، وفرص الاستثمار التي توفرها السوق الجزائرية في عدد من المجالات الهامة، مثل الرقمنة الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية التحويلية، مواد البناء، الصناعات التحويلية للمواد الأولية.

ويعد هذا المنتدى تكريسا لالتزامات الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي أكدت أنها ستباشر عملية شرح وترويج للمزايا المعتبر لقانون الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر لدى جميع شركائها، إذ كانت البداية مع الشريك الإيطالي.

وشهد المنتدى لقاءات مباشرة ثنائية بين رجال أعمال البلدين حسب القطاعات لتباحث فرص الشراكة والاستثمار الممكنة.

وفي الأخير، توجّ منتدى الأعمال الجزائري – الإيطالي بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين وشريكها الإيطالي “كونفيدستريا” تنص على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين وتبادل الزيارات الميدانية من أجل إعطاء دفع جديد للعلاقات النوعية بين البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية وتجسيد مشاريع استثمارية ملموسة في الاتجاهين.

كما تم بالمناسبة التنصيب الرسمي لمندوب الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بإيطاليا، زهير بن حمو.