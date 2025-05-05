الشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الإعلام: مزيان يلتقي السفير الصيني

استعرض وزير الاتصال، محمد مزيان، مع سفير الصين بالجزائر، دونغ غوانغلي، أوجه الشراكة والتعاون بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية ونظيراتها الصينية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين، 5 ماي، بمقر الوزارة شكل فرصة للتنويه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وتأكيد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في مجال الاعلام والاتصال.

اللقاء سمح للطرفين باستعراض “أوجه الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الجزائرية ونظيراتها الصينية، على غرار البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين الجزائر والصين، والذي تم التوقيع عليه سنة 2019، إضافة الى مشروع برنامج لتبادل الاخبار بين وكالة الانباء الجزائرية ونظيرتها الصينية “شينخوا”، والذي من المنتظر ان يتم التوقيع عليه لاحقا.”

كما أعرب مزيان والسفير الصيني عن “الطابع الاستراتيجي الذي يميز العلاقات الثنائية بين الجزائر والصين، والتي تتسم بإبرام اتفاق الشراكة الاستراتيجي بين البلدين”، وانضمام الجزائر الى المبادرة الصينية “الحزام والطريق”.