الشراكة الجزائرية ـ التركية.. ملفات جديدة على الطاولة

أردوغان منتظر في بلادنا بين 21 و23 نوفمبر ومنتدى اقتصادي على الهامش

يُرتقب عقد منتدى اقتصادي جزائري تركي نهاية شهر نوفمبر الجاري بالعاصمة، على هامش زيارة الدولة التي يحضّر الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان للقيام بها إلى الجزائر.

ويهدف المنتدى لبحث فرص الشراكة بين البلدين، في قطاعات الصحة والطاقة والغاز والأشغال العمومية والمعادن والمناجم والنسيج، كما يهدف الطرفان إلى رفع المبادلات التجارية بين الدولتين إلى 10 مليار دولار في ظرف بضع سنوات.

وحسب مراسلة اطلعت عليها “الشروق”، تلقاها أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “كريا”، وهو أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، سيتم تنظيم منتدى اقتصادي جزائري تركي بالجزائر العاصمة، على هامش زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، من 21 إلى 23 نوفمبر 2023.

ويهدف هذا المنتدى الاقتصادي إلى تعزيز التعاون والشراكة وتعميق العلاقات بين مجتمعي الأعمال الجزائريين التركيين، حيث “يُطلب من أعضاء كريا المهتمين بالمشاركة تأكيد مشاركتهم من خلال استكمال نموذج القبول الخاص بالغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عبر الإنترنت”.

وتضيف ذات المراسلة: “سيتم إبلاغ الشركات المشاركة بموعد ومكان انعقاد المنتدى لاحقا، مع العلم أن هذه الأخيرة تقتصر على مشارك واحد لكل شركة، ولن تتمكن من الحضور سوى الشركات التي أكّدت ذلك مسبقا عبر البريد الإلكتروني”.

وبلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وأنقرة 5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، في حين يسطّر البلدان هدفا بتخطّي مبادلات بقيمة 10 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في وقت تنشط نحو 1560 شركة تركية في السوق الجزائرية.

وكانت شركة سوناطراك قد بحثت قبل أيّام، العلاقات التجارية طويلة الأمد مع شركة “بوتاش” التركية في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال وسبل توسيع الشراكة بينهما، وهو ما تضمنه بيان لشركة سوناطراك.

كما استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء الثلاثاء المنصرم، بمقر الوزارة سفير تركيا لدى الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستويات أرقى تخدم مصلحة البلدين، وأكد وزير الصحة أن الاتفاق المزمع التوقيع عليه في الأيام القادمة والقاضي بإقامة عمليات توأمة بين مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة ونظيره التركي بإسطنبول، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من شأنه أن يعطي دفعا قويا لعلاقات الشراكة القائمة بين البلدين في القطاع الصحي، والتي من المنتظر أن تتوسع بشكل أكبر لتشمل مستشفيات وتخصصات أخرى على غرار تخصص جراحة الأطفال والجراحة القلبية للأطفال.

وقبل أسبوع، كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد استقبل سفير تركيا بالجزائر، حيث شكّل اللقاء فرصة للطرفين لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية- التركية والتأكيد على إرادتهما الراسخة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، لاسيما من خلال تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع وتنويع الاستثمارات المشتركة، كما استقبل وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ السفير التركي خلال الأيام الماضية.

ويُعتبر الرئيس التركي رجب أردوغان أول رئيس يزور الجزائر عقب تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سدّة الحكم نهاية 2019، حيث كانت الزيارة شهر جانفي 2020، في حين زار الرئيس تبون تركيا لمرتين منذ انتخابه.