-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

الشرطة الأسترالية تعثر على جثتي شقيقتين سعوديتين داخل شقتيهما

سمية سعادة
  • 1180
  • 0
الشرطة الأسترالية تعثر على جثتي شقيقتين سعوديتين داخل شقتيهما

عثرت الشرطة الاسترالية على جثتي شقيقتين سعوديتين داخل شقتيهما غرب سيدني، فيما يستمر الغموض حول كيفية وفاتهما.

واستطاعت الشرطة أن تتأكد من هوية الشقيقتين ونشرت صورتهما، وهما  إسراء عبد الله الصهلي البالغة من العمر 24 عامًا، وأختها آمال البالغة من العمر 23 عامًا.

وأفادت تقارير الشرطة، أنه تم العثور على الجثتين في غرفتي نوم منفصلتين دون أن تكون عليهما أثار إصابة ما، وترجح الشرطة أن الشقيقتين توفيا قبل نحو شهرين من العثور عليهما.

وقالت المفتشة المحققة كلوديا ألكروفت، إن الشرطة ما زالت تتعامل مع الوفاة على أنها “مشبوهة” ، لأن سببها غير معروف والظروف “غير عادية إلى حد ما”.

أضافت المفتشة: “يهتم المحققون بالتحدث مع أي شخص قد يكون قد شاهد، أو قد يكون لديه معلومات حول تحركات الشقيقتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما – والتي نعتقد أنها حدثت في أوائل شهر ماي”.

  يذكر أن إسراء وآمال وصلتا إلى استراليا سنة 2017 قادمتين من العربية السعودية، وقالت قنصلية المملكة في سيدني، في بيان نُشر على تويتر، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية.

مقالات ذات صلة
شاهد يكشف سر مقتل “نيّرة” ومحامي الجاني يطلب التحقق من قواه العقلية

شاهد يكشف سر مقتل “نيّرة” ومحامي الجاني يطلب التحقق من قواه العقلية

 مقتل يوتيوبر عربية شهيرة على يد طليقها الأمريكي

 مقتل يوتيوبر عربية شهيرة على يد طليقها الأمريكي

إعلامية كويتية تحذّر أبناء بلدها من الزواج من شيرين عبد الوهاب.. والسبب!

إعلامية كويتية تحذّر أبناء بلدها من الزواج من شيرين عبد الوهاب.. والسبب!

مذيعة أردنية تدّعي تعرّض طفلها للاختطاف وزوجها يفضحها!

مذيعة أردنية تدّعي تعرّض طفلها للاختطاف وزوجها يفضحها!

بسبب نعتها بـ “شقيقة الثري”.. دنيا محرز تخرج عن صمتها وترد على منتقديها

بسبب نعتها بـ “شقيقة الثري”.. دنيا محرز تخرج عن صمتها وترد على منتقديها

هذه حقيقة صورة لسيّدة صوّرت نفسها كل 15 سنة لتوثيق مراحل تقدّمها بالعمر

هذه حقيقة صورة لسيّدة صوّرت نفسها كل 15 سنة لتوثيق مراحل تقدّمها بالعمر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد