الشرطة الإسبانية تحقق في سرقة منزل رودريغو
فتحت الشرطة الاسبانية تحقيقا في حادث سطو في منزل مهاجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية، إن عملية السطو وقعت في منزل اللاعب في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد ” صباح الاثنين.
وأضافت أن رجال الشرطة عند وصولهم إلى مكان الحادث اكتشفوا الباب مكسوراً وغرفاً عدة مقلوبة، ولم تعرف محتويات وقيمة المسروقات.
🇪🇸 Rodrygo a été cambriolé pendant la finale de la Coupe du Roi où il a inscrit un doublé face à Osasuna pour offrir le titre à son équipe (2-1). Le montant du préjudice n’a pas été dévoilé.https://t.co/yg6kcAy1f5
— RMC Sport (@RMCsport) May 9, 2023
وحصلت السرقة بعد يوم من فوز ريال مدريد على أوساسونا في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك في إشبيلية، حيث سجل رودريغو ثنائية.
وانضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال والفرنسي كريم بن زيمة، الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.