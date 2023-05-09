الشرطة الإسبانية تحقق في سرقة منزل رودريغو

فتحت الشرطة الاسبانية تحقيقا في حادث سطو في منزل مهاجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية، إن عملية السطو وقعت في منزل اللاعب في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد ” صباح الاثنين.

وأضافت أن رجال الشرطة عند وصولهم إلى مكان الحادث اكتشفوا الباب مكسوراً وغرفاً عدة مقلوبة، ولم تعرف محتويات وقيمة المسروقات.

وحصلت السرقة بعد يوم من فوز ريال مدريد على أوساسونا في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك في إشبيلية، حيث سجل رودريغو ثنائية.

وانضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال والفرنسي كريم بن زيمة، الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.