-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الشرطة الإسبانية تحقق في سرقة منزل رودريغو

عمر سلامي
  • 106
  • 0
الشرطة الإسبانية تحقق في سرقة منزل رودريغو
ح.م
رودريغو

فتحت الشرطة الاسبانية تحقيقا في حادث سطو في منزل مهاجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية، إن عملية السطو وقعت في منزل اللاعب في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد ” صباح الاثنين.

وأضافت أن رجال الشرطة عند وصولهم إلى مكان الحادث اكتشفوا الباب مكسوراً وغرفاً عدة مقلوبة، ولم تعرف محتويات وقيمة المسروقات.

وحصلت السرقة بعد يوم من فوز ريال مدريد على أوساسونا في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك في إشبيلية، حيث سجل رودريغو ثنائية.

وانضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال والفرنسي كريم بن زيمة، الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.

مقالات ذات صلة
رياض محرز مرشح للبقاء في الاحتياط في معركة ريال مدريد

رياض محرز مرشح للبقاء في الاحتياط في معركة ريال مدريد

بالصور.. اتحاد العاصمة يباشر استعداداته لـ”ميموزا” بكوت ديفوار

بالصور.. اتحاد العاصمة يباشر استعداداته لـ”ميموزا” بكوت ديفوار

اتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كوت ديفوار تحسبا لمواجهة أسيك ميموزا

اتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كوت ديفوار تحسبا لمواجهة أسيك ميموزا

هل يلعب حسام عوار في روما تحت قيادة “السبيسيال وان”؟

هل يلعب حسام عوار في روما تحت قيادة “السبيسيال وان”؟

بن رحمة يُشعل سخط أنصار مانشستر يونايتد ضد الحارس دي خيا

بن رحمة يُشعل سخط أنصار مانشستر يونايتد ضد الحارس دي خيا

هذا ما قاله غوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

هذا ما قاله غوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد