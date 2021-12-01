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الجزائر
أشادت بالمستوى العالي لوحداتها العملياتية

الشرطة الإيطاليّة مهتمة بالتعاون مع نظيرتها الجزائرية

الشروق أونلاين
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الشرطة الإيطاليّة مهتمة بالتعاون مع نظيرتها الجزائرية

نوه المدير العام للشرطة الإيطالية، لومبيرتو جيانيني، الأربعاء بالجزائر العاصمة، بالمستوى “العالي” للوحدات العملياتية للشرطة الجزائرية، وأبدى اهتمامه بـ”تقوية” التعاون الثنائي الشرطي الجزائري-الإيطالي، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه خلال زيارة قادته إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، أشاد المدير العام للشرطة الإيطالية، بـ”المستوى العالي للوحدات العملياتية للشرطة الجزائرية، ومسايرتها للتطورات التقنية”، مبديا اهتمامه بـ”تقوية أساليب التعاون الشرطي في شتى الميادين”.

وقد استهلت الزيارة – حسب ذات البيان – بعقد جلسة عمل ترأسها كل من المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، ونظيره الإيطالي، بمشاركة إطارات سامية لشرطة البلدين، تباحث خلالها الطرفان “سبل تعزيز التعاون في المجال الشرطي، على غرار التكوين المتخصص وتبادل المعلومات والتجارب، بالإضافة إلى توحيد الجهود فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وبعد ذلك، توجه الوفد الإيطالي إلى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، حيث قدمت له عروض حول مهام مختلف الوحدات العملياتية للشرطة ودورها في مكافحة الجريمة، لاسيما العابرة للحدود الوطنية، على غرار “جمهرة العمليات الخاصة للشرطة وفرق البحث والتدخل والوحدات الجوية للأمن الوطني، بالإضافة إلى التقنيات العلمية المستخدمة في التحقيقات والتحريات الجنائية”.

خ. م

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