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الجزائر

الشرطة الاسبانية توقف مطلوبا في قضية كوكايين بالجزائر

الشروق أونلاين
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الشرطة الاسبانية توقف مطلوبا في قضية كوكايين بالجزائر
ح.م
-مركز شرطة مقاطعة أليكانت -اسبانيا

أوقفت الشرطة الاسبانية، شخصا مطلوبا من قبل الانتربول في قضية كوكايين وغسيل أموال، من قبل العدالة الجزائرية.  

وقالت صحيفة “أل إسبانيول” المحلية، أن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 43 سنة وأنه قام بإدخال أكثر من أربعين ألف حبة مخدرات ومؤثؤات عقلية وما يقارب مائتي جرام كوكايين.

ونقلت الصحيفة عن بيان لشرطة اليكانت أن المتهم الهارب من الجزائر صدر ضده أمر توقيف دولي بتهمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى جماعة إجرامية وغسيل الأموال ومخالفة القوانين الجمركية .

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