الشرطة البيروفية تداهم القصر الرئاسي بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس

داهمت الشرطة البيروفية، ووكلاء النيابة العامة، القصر الرئاسي في ليما، يوم الثلاثاء، في محاولة فاشلة للقبض على ينيفر باريديس، أخت زوجة الرئيس بيدرو كاستيلو، بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

وقالت محكمة العدل في بيان، إن العملية الشرطية غير المسبوقة نفذت بعد أن طلب مكتب المدعي العام “مداهمة” “المنطقة السكنية للقصر الحكومي”.

بعد ما يقرب من أربع ساعات من البحث، غادر العملاء المقر الرئاسي دون العثور على باريديس التي يبدو الآن أنها هاربة من العدالة.

وتعيش باريديس، 26 عاما، مع كاستيلو وعائلته في المقر الرئاسي داخل قصر الحكومة، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وكانت المداهمات القضائية تجري في وقت واحد في عدة مواقع أخرى في العاصمة، مع خوسيه نينيل ميدينا، رئيس بلدية من مقاطعة تشوتا الأصلية في كاستيلو، وتم اعتقال الأخوين هوغو وأنجي إسبينو بزعم تورطهما في نفس حلقة الفساد.

وكانت باريديس قد استُدعيت بالفعل للإدلاء بشهادتها أمام مكتب المدعي العام وللمثول أمام لجنة تابعة للكونجرس البيروفي في منتصف جويلية.

ولدى مكتب المدعي العام خمسة تحقيقات مفتوحة ضد الرئيس كاستيلو، الذي يواجه بدوره اتهامات بالفساد.

وفي رسالة بثها التلفزيون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وصف كاستيلو العملية بأنها “مداهمة غير قانونية” كانت جزءًا من مؤامرة لعزله من منصبه.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أوصى تقرير برلماني باستبعاد كاستيلو ومحاكمته جنائيا بسبب ما تردد عن دراسته لمقترح للسماح لبوليفيا غير الساحلية بالوصول إلى البحر عبر بيرو، وهو ادعاء ينفيه الرئيس البوليفي.

وأكمل كاستيلو عاما في منصبه في جويلية، وقد واجه حتى الآن إجراءين لعزله في الكونجرس وحصل على نسبة رفض 74٪ بين الجمهور، وفقا لاستطلاعات الرأي.