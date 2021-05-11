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نادي بشكتاش

بِالفيديو: الشرطة التركية توقف مدير أعمال “غزال”

علي بهلولي
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بِالفيديو: الشرطة التركية توقف مدير أعمال “غزال”
غزال رفقة مدير أعماله هاكان كوركماز

أوقفت الشرطة التركية “المناجير” المحلي هاكان كوركماز، مدير أعمال اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك بعد انتهاء مباراة فريق بشكتاش والضيف نادي كاراغومروك، لِحساب الجولة الـ 41 وقبل الأخيرة من عمر البطولة التركية.

وتشاجر “المناجير” هاكان كوركماز مع اللاعب السنيغالي الحسن نداو مهاجم فريق كاراغومروك، عند نهاية المباراة، وفي النّفق المُؤدّي إلى غرف حفظ الملابس.

واتّصل اللاعب نداو بعدها بِرجال الأمن، قبل أن يتّدخلوا ويوقفوا مدير أعمال رشيد غزال، في انتظار إجراء تحقيق معه لاحقا. كما ذكره الموقع التركي “فوتو ماتش”، الذي لم يُقدّم توضيحات عن سبب الشجار بين الطرفَين. عِلما أن اللاعب السنيغالي يُسند إدارة اعماله إلى “مناجير” تركي آخر.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، إيقاف الشرطة التركية لـ “مناجير” غزال.

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