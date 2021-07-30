الشرطة الجزائرية تشيد بمواطن ساهم بشهادته في حادثة اعتداء

أشادت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، بالسلوك الإيجابي لأحد المواطنين، كان قد ساهم بشهادته في حادثة اعتداء.

وجاء في منشور للشرطة الجزائرية عبر حسابها على فيسبوك: “بتاريخ 22 جويلية 2021، سجلت مصالح الأمن الوطني تعرض أحد المواطنين إلى إعتداء بالسلاح الأبيض، من قبل شخص مشتبه فيه، على مستوى أحد أحياء الجزائر العاصمة، قبل أن يلوذ بالفرار بعد ارتكابه لفعله الإجرامي.

التدخل الفوري لمصالحنا في هذه القضية، كلّل بإلقاء القبض على المشتبه فيه، وذلك بمساعدة ثمينة لأحد المواطنين الذي كان شاهدا على هذه الحادثة.

وعليه، وإذ تشيد المديرية العامة للأمن الوطني بالتصرف الإيجابي لهذا #المواطن، وبدرجة الوعي والحس الأمني لديه، فإنها تذكر بالمناسبة على أن المواطن هو شريك مهم في المعادلة الأمنية، ينتظر منه المزيد من المساهمة في دعم جهود الشرطة لتوفير الأمن والاستقرار”.