الشرطة الجزائرية تفتح باب التوظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادات والاختبارات بعنوان سنة 2026.

وأوضح بيان للمديرية أن المسابقة تشمل عدة أسلاك ورتب في تخصصات متنوعة، من بينها الإدارة العامة، والترجمة، والإعلام الآلي، والموارد المائية، والمواصلات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى شعبة الصحة.

ودعت المديرية الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط التوظيف وتحميل استمارة المشاركة في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة الجزائرية ومنصاتها على مواقع التواصل الرقمي.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن إيداع ملفات الترشح يتم على مستوى المصالح الولائية للموارد البشرية، وذلك وفقًا لاحتياجات المصالح المعنية في مختلف الولايات.