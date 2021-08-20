“الشرطة” العراقي يتعاقد مع عبد الحكيم أمقران

ميركاتو

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة مع محترف جزائري جديد، سيمثل الفريق في منافسات الموسم المقبل. وقال المنسق الإعلامي للنادي حسين الخرساني في تصريحات خاصة لكووورة، إن الإدارة أكملت تعاقدها مع المهاجم المحترف الجزائري عبد الحكيم امقران لموسم واحد قابل للتجديد لينضم رسميا للفريق.

حامية في الديوانية العراقي

وقع المهاجم محمد الامين حامية عقدا مع نادي الديوانية الرياضي العراقي، لتمثيله في الموسم الكروي القادم. وقال مصدر في الهيئة الإدارية للنادي في تصريحات صحفية: “إن حامية سبق له أن لعب لأندية اتحاد الجزائر ومولودية وهران وجمعية عين مليلة، وهلال الشابة التونسي. يذكر أن الديوانية جدد تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسي رولون وتعاقد مع شقيقه ليوناردو رولون ولاعب وسط المنتخب الغيني موستيه، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين.

النادي الإفريقي يغلق ملف نعيجي

توصلت إدارة النادي الإفريقي إلى اتفاق مع نادي بارادو يقضي بدفع مبلغ 52 ألف يورو عوضا عن 134 ألف يورو، وذلك بعد شكاية الفريق الجزائري لدى الفيفا. وبغلق هذا الملف سيحصل نادي باب الجديد على خدمات اللاعب زكريا النعيجي مجانا بعد قدومه خلال الصائفة الماضية وعجز الهيئة المديرة عن تأهيله آنذاك بسبب خطايا الفيفا. ويشار إلى أن نعيجي تلقى عددا من العروض في البطولة الجزائرية إلا أنه خير العودة إلى الأحمر والأبيض وتجديد العهد خلال الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

شريف حجار مدربا لشباب قسنطينة

عين نادي شباب قسنطينة، المدرب الوطني شريف حجار، مديرا فنيا جديدا له، خلفا لميلود حمدي، الذي قرر الاستقالة من منصبه قبل أيام. قاد حجار نادي أولمبي المدية في النصف الأول من الموسم الحالي، قبل أن ينتقل للإشراف على نادي شبيبة سكيكدة مع بداية مرحلة الإياب، لكنه فشل في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الجزائري.

وقال حجار، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتشرف بتدريب شباب قسنطينة الفريق الكبير بجماهيره وعراقة تاريخه، لافتا إلى أن عقده يمتد لموسمين. كما أوضح أنه سيعمل على بناء فريق قوي قادر على التنافس على الألقاب بمساعدة مسؤولي النادي.يذكر أن شباب قسنطينة ضم المهاجم السابق لنادي شباب بلوزداد، متصدر الدوري الجزائري، حمزة بلحول، بموجب عقد يمتد لموسمين.

عمارة لم يرافق الإفريقي إلى تركيا

لم يرافق نبيل لعمارة النادي الإفريقي التتونسي إلى مدينة أنطاليا التركية لإجراء معسكر مغلق يستمر حتى 30 أوت الجاري، حيث تخلف عن الرحلة بترخيص من المدرب منتصر الوحيشي الذي منحه راحة استثنائية ليلتحق ببعثة الفريق خلال الأسبوع المقبل. ويستعد الإفريقي للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 16 أكتوبر القادم.

وسيتخلل هذا المعسكر مقابلتان وديتان: يوم 21 أوت ضد الشمال القطري، ويوم 28 ضد فريق تركي لم يتحدد اسمه بعد. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب عبد النور بلحوسيني رافق النادي إلى تربص تركيا.

آيت عبد السلام وشرايطية رسميا في بلوزداد

أضحى لاعب شبيبة القبائل، أحمد آيت عبد السلام ومدافع الصفاقسي التونسي، صبري شرايطية، أولى الصفقات الصيفية لشباب بلوزداد حيث وقعا على عقد لمدة موسمين لكل منهما”. وبالإضافة إلى عملية الاستقدامات، جدد النادي عقدي لاعبين اثنين وهما القائد شمس الدين نساخ، ولاعب الوسط العربي ثابتي إلى غاية موسم 2022. و يأمل النادي تمديد عقد، أمير سعيود الذي قد يلتحق بنادي الطائي السعودي. في المقابل قد يستغني شباب بلوزداد عن عدة لاعبين خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، حيث لم يتم حتى الآن الكشف عن القائمة.

شباب بلوزداد يعيد مدربه إلى المستشفى

أعلن نادي شباب بلوزداد، تأجيل سفر مدربه الصربي زوران مانولوفيتش إلى البرتغال مثلما كان مقررا. وقال شباب بلوزداد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، إن الجهاز الطبي للفريق قرر إعادة مانولوفيتش، للمستشفى من أجل مواصلة إجراء التحاليل الطبية والكشوفات اللازمة قبل موعد السفر إلى البرتغال.

كان شباب بلوزداد قد أعلن قبل يومين خروج مانولوفيتش من المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر أن يسافر الأربعاء إلى البرتغال لقضاء فترة نقاهة مع عائلته. وينتهي عقد مانولوفيتش مع شباب بلوزداد بنهاية الموسم الحالي.