الشرطة الفرنسية تحقق في صفقتي براهيمي وعوشيش

بسبب شكوك حول تبييض أموال

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن وجود ملابسات في تحويل الوافد الجديد للمنتخب الوطني بلال براهيمي، من نادي أنجي إلى نيس الفرنسي، في “الميركاتو” الشتوي المقبل، وهو الأمر الذي دفع بالجهات القضائية لفتح تحقيق في القضية، بخصوص نشاط بعض وكلاء أعمال لاعبي الكرة في فرنسا.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” المحلية، إن الشرطة اقتحمت مقر ناديي أنجي وسانت إتيان، الأخير الذي ودع “الليغ1” إلى الدرجة الثانية، حيث قالت ذات الصحيفة الإعلامية، إن النتائج الأولى للتحقيق أكدت وجود ممارسات غير قانونية في مهنة وكيل أعمال كرة القدم، من بينها عملية غسيل أموال في صفقة انتقال كل من بلال براهيمي وكذا عادل عوشيش، الأخير الذي انتقل من باريس سان جيرمان إلى نادي سانت إيتيان في الموسمين الفارطين.

يشار إلى أن بلال براهيمي كان قد انضم حديثا إلى المنتخب الوطني، بعدما وجه له المدرب جمال بلماضي الدعوة في التربص الأخير، تحسبا لمواجهتي أوغندا وتانزانيا في تصفيات كأس إفريقيا 2023 التي ستجري في كوت ديفوار.

يذكر، أن الحادثة تكررت للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، وذلك بعدما سبق للشرطة الاقتصادية اقتحام مقر نادي ليل، أين تحدثت مع العديد من المسؤولين، وعلى رأسهم المدير الرياضي والقانوني، جوليان مورداسك، بسبب وجود مشكلة مالية، حيث سبق لصحيفة “ليكيب” المحلية، وأن أكدت أن هذه الشبهات تتعلق أساسا بتحويل بعض اللاعبين، فضلا عن إقدام الإدارة على تجميد صرف مستحقات بعض وكلاء أعمال اللاعبين، الأمر الذي جعلهم يتقدمون بمجموعة من الشكاوي لمحكمة ليل التجارية، علما أن عملية انتقال اللاعب الدولي النيجيري السابق للفريق فيكتور أوسيمين إلى نادي نابولي الإيطالي مقابل مبلغ مالي معلن قيمته 71.3 مليون أورو خلال العام 2020، يعد السبب الرئيسي في القضية.