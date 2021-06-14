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الشرطة الفرنسية تداهم مستشفى صاحب عقار الكلوروكين لعلاج كورونا

الشروق أونلاين
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الشرطة الفرنسية تداهم مستشفى صاحب عقار الكلوروكين لعلاج كورونا

داهمت الشرطة الفرنسية، الاثنين، مستشفى البروفيسور ديديه راوول صاحب عقار الكلوروكين لعلاج كورونا.

وتناقلت وسائل إعلام فرنسية، خبر المداهمة التي حدثت على الساعة التاسعة صباحا دون أن تتمكن من تحديد سببها الحقيقي ورجحت أن تكون العملية بهدف البحث عن مستندات بعد شكوك حول تورط المصلحة بشكل غير قانوني في استغلال المال العام.

ووفقًا لمحامي البروفيسور راوول  فإنه “لا علاقة لهذا البحث بالبروفيسور ” وقال أنه “غير متورط”.

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