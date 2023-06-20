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رياضة

الشرطة الفرنسية تداهم مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس

عمر سلامي
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الشرطة الفرنسية تداهم مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس
ح.م
مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس

داهمت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن مداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم “كوجو” وفي مكاتب “سوليديو” المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية.

وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى أن التحقيق يتعلق بتضارب غير قانوني في المصالح، وإساءة استخدام الأموال العامة.

وقال مصدر آخر قريب من التحقيقات لوكالة الأنباء الفرنسية إن عمليات البحث في مقر اللجنة المنظمة أجراها محققون في مكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أنه كان هناك تعاون خلال البحث والتفيتش في مقر اللجنة دون أن تقدم تفاصيل أخرى حول سبب المداهمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه هي أول مداهمة من نوعها على مقر اللجنة المنظمة.

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