الشرطة الفرنسية تداهم مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس

داهمت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن مداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم “كوجو” وفي مكاتب “سوليديو” المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية.

وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى أن التحقيق يتعلق بتضارب غير قانوني في المصالح، وإساءة استخدام الأموال العامة.

Une perquisition est en cours au siège du comité d’organisation (Cojo) des Jeux-2024, à Saint-Denis, près de Paris, a indiqué à l’AFP le Cojo, sans préciser ce sur quoi portait l’enquête #AFP 1/2 — Agence France-Presse (@afpfr) June 20, 2023

وقال مصدر آخر قريب من التحقيقات لوكالة الأنباء الفرنسية إن عمليات البحث في مقر اللجنة المنظمة أجراها محققون في مكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أنه كان هناك تعاون خلال البحث والتفيتش في مقر اللجنة دون أن تقدم تفاصيل أخرى حول سبب المداهمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه هي أول مداهمة من نوعها على مقر اللجنة المنظمة.