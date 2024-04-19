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العالم

الشرطة الفرنسية تطوّق القنصلية الإيرانية في باريس

الشروق أونلاين
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الشرطة الفرنسية تطوّق القنصلية الإيرانية في باريس

ذكرت إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية، أن الشرطة طوّقت القنصلية الإيرانية في باريس، الجمعة، بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه.

وقالت الشرطة إنها انتشرت في المكان، وطالبت الجمهور بالابتعاد عن المنطقة.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إن الرجل كان متحصنا في مبنى القنصلية، وهو مزود بحزام ناسف، وكان يهدد بتفجير نفسه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تدخلت الجمعة في القنصلية الإيرانية في باريس بعد أن “رأى أحد الشهود رجلا يدخل القنصلية الإيرانية حاملا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة”.

وحسب وسائل إعلام فرنسية فقد تم القبض على الرجل.

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