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الشرطة الفرنسية تقتل بالرصاص شخصين وسط العاصمة باريس

الشروق أونلاين
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الشرطة الفرنسية تقتل بالرصاص شخصين وسط العاصمة باريس

قال مكتب النائب العام الفرنسي، الاثنين، إن الشرطة قتلت رجلين رميا بالرصاص انطلقا بسيارتهما صوب أفرادها بعد عدم توقفها للتفتيش وسط العاصمة باريس، فيما أصيب شخص ثالث.

ووقع إطلاق النار خلال الليل بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لفترة ثانية مساء الأحد ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الحادث له صلة بالانتخابات أو بسلوك متشدد.

وكانت الشرطة قد رصدت في بادئ الأمر السيارة تسير في الاتجاه المعاكس على جسر “بونت نوف” وسط باريس وحاولت إيقافها لتفتيشها، وأطلق رجال الشرطة النار عندما انطلقت السيارة صوبهم.

ولقي قائد السيارة وشخص كان يركب بجواره حتفهما وهما يبلغان من العمر 25 و31 عاما،فيما أصيب رجل ثالث يبلغ من العمر 42 عاما كان يجلس في المقعد الخلفي.

وتحقق إدارة شرطة باريس في الحادث باعتباره قضية شروع في قتل أفراد من السلطات العامة، واستجوبت هيئة رقابة الشرطة الشرطي الذي يُعتقد أنه أطلق النار في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

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