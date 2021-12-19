-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الشرطة الفرنسية تكشف عن عدد المعتقلين والغرامات المالية في احتفالات أنصار “الخضر”

سليم.ع
  • 715
  • 0
الشرطة الفرنسية تكشف عن عدد المعتقلين والغرامات المالية في احتفالات أنصار “الخضر”

كشفت قيادة الشرطة الفرنسية، صبيحة الأحد عن الحصيلة النهائية، لعدد المعتقلين، من الجزائريين الذين تعرضوا لغرامات مالية، خلال الاحتفالات في شارع “الشانزيليزيه” بتتويج “الخضر” بكأس العرب..

وأفاد بيان نشرته قيادة الشرطة بأنه تم اعتقال 32 شخصا وتسليط 432غرامة مالية، خلال الاحتفالات التي شهدها “الشانزيليزيه”، والتي عرفت حسب مصادر إعلامية مواجهات بين المحتفلين والشرطة.

وكانت الحصيلة في حدود الساعة التاسعة ليلا من سهرة السبت، 25 معتقلا وفرضت غرامة على 378 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة أو لارتكابهم مخالفات مرورية.

مقالات ذات صلة
“كَلَبُ” شواذ المغرب ضد مواطنهم “وادو” بِسبب دعمه للجزائر

“كَلَبُ” شواذ المغرب ضد مواطنهم “وادو” بِسبب دعمه للجزائر

سعيود عاش “مأساة” مزياني وعجيسة ومايدي مع “الخضر”

سعيود عاش “مأساة” مزياني وعجيسة ومايدي مع “الخضر”

هذا ما قاله الإعلام العالمي عن تتويج “الخضر” بكأس العرب

هذا ما قاله الإعلام العالمي عن تتويج “الخضر” بكأس العرب

اجتماع حاسم لـ”الكاف” لتحديد مصير “كان” الكاميرون

اجتماع حاسم لـ”الكاف” لتحديد مصير “كان” الكاميرون

هذه الأمنية التي لم يحققها بغداد.. ولهذا السبب لا أشاهد اللقاءات بمفردي

هذه الأمنية التي لم يحققها بغداد.. ولهذا السبب لا أشاهد اللقاءات بمفردي

بلقبلة: صار الكلّ مُنشغل بِكيفية الفوز على الجزائر!

بلقبلة: صار الكلّ مُنشغل بِكيفية الفوز على الجزائر!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد