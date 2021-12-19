الشرطة الفرنسية تكشف عن عدد المعتقلين والغرامات المالية في احتفالات أنصار “الخضر”

كشفت قيادة الشرطة الفرنسية، صبيحة الأحد عن الحصيلة النهائية، لعدد المعتقلين، من الجزائريين الذين تعرضوا لغرامات مالية، خلال الاحتفالات في شارع “الشانزيليزيه” بتتويج “الخضر” بكأس العرب..

وأفاد بيان نشرته قيادة الشرطة بأنه تم اعتقال 32 شخصا وتسليط 432غرامة مالية، خلال الاحتفالات التي شهدها “الشانزيليزيه”، والتي عرفت حسب مصادر إعلامية مواجهات بين المحتفلين والشرطة.

وكانت الحصيلة في حدود الساعة التاسعة ليلا من سهرة السبت، 25 معتقلا وفرضت غرامة على 378 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة أو لارتكابهم مخالفات مرورية.