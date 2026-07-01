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العالم

الشرطة الهولندية تعتقل العشرات خلال احتفالات المشجعين المغاربة

الشروق أونلاين
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الشرطة الهولندية تعتقل العشرات خلال احتفالات المشجعين المغاربة
ح.م
لحظة إعتقال الشرطة الهولندية للمشجعين المغاربة

أوقفت الشرطة الهولندية 13 مشجعاً مغربياً، خلال الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، وتأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.

وذكرت الشرطة أن عناصرها تعرضوا للرشق بالحجارة والألعاب النارية من قبل بعض المشجعين، ما دفعها إلى توقيف 13 شخصا صباح أمس الثلاثاء، مضيفة أن قوات الأمن استخدمت أيضا خراطيم المياه لتفريقهم، بعدما تسببوا في إغلاق عدد من الطرقات.

وانطلقت الاحتفالات بعد نهاية المباراة، إذ خرج مئات المشجعين من المغاربة إلى شوارع عدد من المدن الهولندية للاحتفال ب التأهل، قبل أن تتطور الأوضاع، في بعض المناطق إلى احتكاكات مع الشرطة.

وفي حي “شيلدرسفايك” بمدينة لاهاي، تدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعات من المشجعين، حيث استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، فيما تعرض عدد من عناصر الشرطة للرشق بالحجارة والألعاب النارية.

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